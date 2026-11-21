Plusieurs projets générateurs de revenus et à caractère environnemental et sportif ont été lancés et inaugurés, vendredi à Safi, à l'occasion du 71e anniversaire de la glorieuse Fête de l'Indépendance.

Ainsi, le gouverneur de la province, Mohammed Fettah, accompagné notamment des chefs des services extérieurs et sécuritaires et des représentants des conseils élus, a procédé à l'inauguration du projet de relocalisation des vendeurs ambulants de produits de poterie et de céramique à Bab Chaâba, dans la médina de Safi.

D'un coût global de 5,5 millions de dirhams (MDH), ce projet s'inscrit dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), et de la mise en oeuvre du Programme de réhabilitation des zones touchées par les inondations exceptionnelles qu'a connues la province de Safi en décembre 2025.

Il vise à fournir un espace fixe et organisé pour l'exposition et la commercialisation des produits de l'artisanat au profit de 53 bénéficiaires, à travers la création de kiosques, leur aménagement et leur raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité, ce qui constituera un saut qualitatif dans les conditions d'exercice de leur activité commerciale, et leur ouvrira des perspectives plus larges pour augmenter leurs revenus et garantir leur stabilité professionnelle.

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Par la suite, M. Fettah et la délégation l'accompagnant, a donné le coup d'envoi des travaux de réalisation du projet de mise à niveau environnementale intégrée de la place « Biar », pour une enveloppe financière de 6,7 MDH, financée par la Commune de Safi.

Le projet comprend la création d'espaces verts, d'un terrain de football, de pistes cyclables, de zones de repos et d'un espace de jeux pour enfants.

À cette occasion, des explications détaillées ont été fournies au gouverneur sur le projet de réhabilitation de la place Zerktouni dans la ville de Safi, auquel a été consacrée une enveloppe budgétaire estimée à 2,2 MDH.

Dans le domaine sportif, il a été procédé à l'inauguration du projet de réhabilitation de la salle couverte omnisports du « Karting », financé par le Groupe OCP.

Les travaux ont porté sur la réhabilitation des installations intérieures, la réparation des réseaux d'évacuation des eaux, en plus des travaux de plantation, de peinture, de menuiserie, d'éclairage et d'électricité, dans le but de renforcer l'offre liée aux espaces sportifs, particulièrement au profit des jeunes, et de fournir un espace adapté aux activités des clubs et associations sportives et à l'accueil des compétitions et manifestations sportives.