Particulièrement appréciées pour leur goût acidulé, leur croquant et leurs bienfaits, les pommes écoulées dans les marchés et les grandes enseignes commerciales se trouvent, aujourd'hui, au cœur d'une polémique soulevée d'une part par les prix pratiqués sur les circuits de distribution et d'autre part par le fait qu'elles soient importées de l'étranger, essentiellement de Turquie et d'Afrique du Sud.

En effet, l'écart considérable entre le prix à la production, qui avoisine un dinar le kilogramme, et celui pratiqué à la vente aux consommateurs, oscillant entre 4,5 et 5,5 dinars sur les marchés, soulève de nombreuses interrogations. Au-delà de cette différence de prix, la présence de variétés de pommes étrangères dans les grandes enseignes commerciales suscite l'incompréhension des producteurs, qui s'interrogent sur la nécessité de recourir aux importations alors que différentes variétés de pommes tunisiennes, des moins chères aux plus onéreuses sont disponibles en quantités importantes.

De nombreux agriculteurs s'interrogent, en effet, sur les raisons d'importer des pommes de Turquie, d'Afrique du Sud.... alors qu'aucune pénurie n'est signalée et que les différentes variétés locales sont disponibles. Une grande partie de la récolte demeure toutefois stockée dans les dépôts à cause des difficultés de commercialisation sur les circuits de distribution.

La colère des producteurs est d'autant plus vive que certains ont appris que 40 tonnes de pommes en provenance d'Afrique du Sud auraient été importées, probablement dans le but de réguler le marché, alors que la production nationale dépasse actuellement les 160 000 tonnes, dont 40 000 tonnes proviennent de Sbiba qui, avec Foussana et Siliana, figure parmi les principales régions productrices de pommes en Tunisie.

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Selon Nasser, un agriculteur de la région, les quantités actuellement disponibles et stockées suffisent non seulement à couvrir les besoins du marché national, mais pourraient même être exportées vers des pays voisins, notamment la Libye. Il estime ainsi que le recours aux importations risque de compromettre l'activité des producteurs et leur principale source de revenus, d'autant que ces derniers sortent d'un été particulièrement éprouvant, marqué par des épisodes caniculaires et des coupures d'électricité ayant causé d'importants dégâts aux cultures.

De nouvelles importations ne feraient, selon lui, qu'accentuer les difficultés du secteur et fragiliser davantage les exploitants.

Plutôt que de recourir aux importations, les producteurs de pommes locales plaident, aujourd'hui, pour l'adoption de mesures concrètes visant à faciliter l'accès de leurs récoltes aux circuits de distribution et à améliorer leur commercialisation. Une situation qui relance le débat sur l'organisation des circuits de distribution, la régulation des importations et la protection de la production agricole nationale.