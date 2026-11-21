Le ministère de la Santé a annoncé, samedi, l'ouverture des inscriptions et du choix des stages de décembre 2026 pour les médecins résidents concernés, du 23 au 27 novembre courant.

Selon un communiqué publié sur sa page officielle, la procédure d'inscription sur la plateforme dédiée (httpss://specialite.msante.tn) débutera lundi (23 novembre) à 9h et prendra fin vendredi (27 novembre) à 18h.

Les résidents n'ayant pas encore finalisé leur inscription sont appelés à compléter cette démarche dans les délais impartis.

Ceux ayant déjà utilisé la plateforme pour choisir un stage en décembre 2025 ou en juin 2026, ou leur spécialité en août 2026, pourront se connecter avec leurs identifiants habituels, sans nouvelle inscription.

Par ailleurs, le choix des stages débutera le jeudi 3 décembre 2026 et s'effectuera exclusivement en ligne, selon le créneau horaire attribué à chaque groupe.

Le ministère invite les médecins concernés à vérifier dès à présent l'accès à leur compte et à consulter leur messagerie.

Pour toute difficulté de connexion ou question relative aux créneaux de choix, ils peuvent contacter les services concernés à l'adresse specialite@rns.tn.