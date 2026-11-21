La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé, samedi, les six villes appelées à accueillir les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2027, qui sera organisée conjointement par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, du 19 juin au 17 juillet 2027.

Les rencontres de cette 36e édition de la compétition continentale se dérouleront dans trois villes tanzaniennes, Dar Es-Salaam, Arusha et Zanzibar, deux localités ougandaises, Kampala et Hoima, ainsi que dans la capitale kényane Nairobi.

La Tanzanie disposera de quatre stades pour accueillir les différentes rencontres, tandis que le Kenya et l'Ouganda mettront chacun deux enceintes à la disposition de la compétition. Les deux infrastructures retenues à Nairobi affichent une capacité de 60.000 places chacune.

En dévoilant cette répartition géographique, la CAF confirme le calendrier de la compétition, laissant ainsi aux trois pays coorganisateurs des mois supplémentaires pour finaliser les préparatifs et mettre leurs infrastructures aux normes requises pour accueillir les sélections participantes et leurs supporters.