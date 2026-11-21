Luanda — Le secrétaire d'État au Tourisme, Augusto Kalikemala, a réaffirmé, samedi à Luanda, la détermination du gouvernement à poursuivre les réformes structurelles, à renforcer les infrastructures et à mobiliser les investissements privés nationaux et étrangers, en vue de stimuler le développement du tourisme en Angola.

Il s'exprimait lors d'un panel thématique organisé dans le cadre de la 9e édition de la Bourse internationale du tourisme d'Angola (BITUR 2026), ouverte vendredi et dont la clôture est prévue ce dimanche 22 dans la capitale angolaise.

Dans son intervention, Augusto Kalikemala a souligné que le gouvernement s'attachait à mettre en oeuvre des politiques publiques et des mesures incitatives visant à faire du tourisme l'un des principaux leviers de la diversification de l'économie nationale et de la réduction de sa dépendance aux recettes pétrolières.

Selon lui, le développement du tourisme angolais passe désormais par une meilleure valorisation du patrimoine naturel et culturel du pays, conjuguée au renforcement des compétences professionnelles dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi qu'à la simplification des procédures d'octroi de licences et à l'assouplissement des formalités de visa pour les visiteurs étrangers.

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« Nous oeuvrons à la mise en place d'un écosystème plus compétitif, durable et attractif pour les opérateurs, dans lequel le partenariat entre l'État et le secteur privé joue un rôle déterminant pour positionner l'Angola parmi les grandes destinations touristiques africaines », a déclaré le secrétaire d'État.

Augusto Kalikemala a également insisté sur la nécessité de renforcer la promotion de la destination Angola sur les marchés internationaux et de dynamiser le tourisme intérieur. Il a, dans ce contexte, invité les opérateurs économiques présents au salon à tirer pleinement parti des opportunités d'affaires et de partenariats stratégiques offertes par cette manifestation.

Cette 9e édition de la BITUR réunit plus de 300 participants et 32 entreprises exposantes, représentant notamment les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, des agences de voyages et du transport. Elle vise à consolider le positionnement de l'Angola sur la scène touristique internationale en tant que destination émergente, tout en favorisant les échanges commerciaux et culturels entre opérateurs nationaux et étrangers.