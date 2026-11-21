Luanda — L'Angola et la Finlande ont examiné, vendredi à Oslo, en Norvège, les perspectives de renforcement de leur coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'agriculture, des technologies de l'information, des télécommunications, de l'éducation et du commerce.

L'information ressort d'un communiqué du ministère angolais des Relations extérieures (MIREX), transmis à l'ANGOP, précisant que cette question a été au centre d'un entretien entre le chef de la diplomatie angolaise, Téte António, et son homologue finlandaise, Elina Valtonen, en marge de la 23e Réunion ministérielle nordique-africaine, qui s'est achevée le même jour dans la capitale norvégienne.

Les deux responsables ont également échangé sur des questions d'intérêt commun ainsi que sur différents dossiers inscrits à l'agenda multilatéral.

À cette occasion, Téte António a sollicité le soutien de son homologue finlandaise à la candidature de l'ambassadrice Josefa Sacko au poste de directrice générale de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

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Dans le cadre de la consolidation de leurs relations bilatérales, les deux pays sont convenus de programmer des consultations politiques régulières et de tenir des commissions mixtes bilatérales. Ces mécanismes visent à insuffler une nouvelle dynamique à leur coopération et à assurer le suivi de la mise en oeuvre des initiatives conjointes.

L'Angola et la Finlande ont célébré, le 18 septembre 2026, le cinquantième anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, amorcées en 1976, année au cours de laquelle la Finlande a reconnu l'Angola, le 20 février, avant que les deux pays ne formalisent leurs liens diplomatiques en septembre de la même année.

Au cours de ces cinq décennies, les relations entre les deux États ont été marquées par plusieurs initiatives visant à consolider leur rapprochement politique et économique.

Dans le contexte actuel de leurs relations bilatérales, l'Angola et la Finlande entrevoient de nouvelles perspectives de coopération dans des domaines tels que l'agriculture, l'élevage, la transformation numérique, l'éducation, les technologies et les télécommunications. Autant de secteurs susceptibles de bénéficier du partage de connaissances, de l'expertise technique et des investissements.

Dans cette dynamique, l'instauration de consultations politiques régulières et la tenue de commissions mixtes bilatérales constituent des mécanismes privilégiés pour donner une nouvelle impulsion aux relations entre Luanda et Helsinki, tout en favorisant l'identification de nouvelles perspectives de coopération économique et institutionnelle.