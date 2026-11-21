Luanda — Le directeur du Bureau des études et de la planification stratégique de l'Agence de régulation et de supervision des assurances (ARSEG), César Marcelino, a mis en avant, samedi, l'importance du secteur des assurances dans le développement du tourisme en Angola.

Intervenant lors d'un atelier consacré au « Rôle des assurances dans le développement du tourisme angolais », organisé dans le cadre de la 9e édition de la Bourse internationale du tourisme (BITUR) 2026, il a souligné que le secteur assurantiel contribue à garantir la protection des touristes ainsi que la sécurisation des investissements dans cette branche d'activité.

Selon le responsable, l'implication des agences de voyages dans la distribution de produits d'assurance est également susceptible de générer de nouvelles sources de revenus pour les opérateurs touristiques.

Il a fait observer que, bien qu'ils puissent sembler éloignés l'un de l'autre, les secteurs des assurances et du tourisme entretiennent des liens étroits tout au long de la chaîne de valeur touristique, tant du côté de la demande que de celui de l'offre.

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Du côté de la demande, a-t-il expliqué, les assurances garantissent la protection des personnes et des familles lors de l'acquisition et de l'utilisation de forfaits touristiques, en transférant aux compagnies d'assurance la prise en charge des éventuels sinistres, conformément aux garanties prévues par un contrat d'assurance. La souscription d'une telle police constitue, par ailleurs, une condition d'obtention de visas pour certaines destinations.

Du côté de l'offre, César Marcelino a indiqué que les produits d'assurance permettent de protéger les actifs matériels et les infrastructures réalisés par les promoteurs touristiques, au moyen de fonds propres ou de financements bancaires.

Il a souligné que cette protection permet de rétablir la situation initiale à la suite d'événements exceptionnels et imprévisibles, citant notamment les inondations survenues dans la province de Benguela, qui ont affecté plusieurs établissements, dont des restaurants.

La médiation en assurance, une source de revenus supplémentaires

Selon l'intervenant, au-delà de leur contribution à la sécurité des investissements et à la confiance des clients, les assurances offrent aux opérateurs touristiques la possibilité de diversifier leurs sources de revenus grâce à la distribution de produits assurantiels.

Il a précisé que cette activité peut être exercée sous réserve de l'autorisation de l'Agence angolaise de régulation et de supervision des assurances (ARSEG), l'organisme chargé de la régulation et de la supervision du secteur des assurances et des fonds de pension.

César Marcelino a rappelé qu'en vertu de la loi régissant l'activité de médiation en assurance, les agences de voyages et les opérateurs touristiques sont habilités à commercialiser des assurances voyage au même point de vente que leurs forfaits touristiques. Cette possibilité permet de réduire les coûts de transaction, d'améliorer l'efficacité commerciale et de percevoir des commissions de courtage versées par les compagnies d'assurance.

Il a également indiqué qu'en 2025, les compagnies d'assurance avaient versé plus de 90 millions de kwanzas aux intermédiaires au titre des commissions générées par la seule branche de l'assurance voyage.