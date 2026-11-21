Luanda — L'Agence Angolaise de Presse (ANGOP) a reçu, samedi à Luanda, une médaille de reconnaissance pour sa contribution à la couverture médiatique et à la promotion des activités de l'entreprise organisatrice de la première édition de la Course solidaire Minha Banda.

Cette distinction a été remise par la société Tchaco Sport au président du conseil d'administration (PCA) de l'ANGOP, Josué Isaías, en marge de l'événement, qui a mobilisé des milliers de participants, parmi lesquels des athlètes, des familles, des travailleurs d'entreprises publiques et privées ainsi que des représentants de diverses institutions.

À travers cet hommage, les organisateurs ont tenu à saluer le rôle joué par l'agence dans la médiatisation des initiatives portées par leur structure, contribuant ainsi à accroître leur visibilité et leur rayonnement auprès du grand public.

L'ANGOP a apporté son soutien à cette initiative à double titre : d'une part, par la participation de ses employés aux épreuves de course et de marche et, d'autre part, par la remise d'un don destiné à soutenir la dimension caritative de l'événement.

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Dans une déclaration à l'ANGOP, le coordonnateur du projet, Pedro Monteiro, a souligné que l'agence figurait parmi les premiers partenaires à avoir adhéré à cette cause, témoignant ainsi de sa disponibilité à accompagner des initiatives à vocation sociale.

Il a indiqué que cette manifestation vise à promouvoir l'amour du prochain et à consolider les valeurs de solidarité, à travers des actions concrètes en faveur des communautés.

Selon lui, les dons collectés seront acheminés vers les centres d'accueil bénéficiaires du projet. À cette occasion, il a lancé un appel aux entreprises et aux citoyens afin qu'ils s'impliquent davantage dans ce type d'initiatives solidaires.

Le coordonnateur a, par ailleurs, annoncé que la course se tiendrait désormais sur une base annuelle, avec l'ambition d'étendre progressivement son organisation à d'autres provinces du pays.

La prochaine édition devrait ainsi se dérouler dans la municipalité de Viana, avec une éventuelle extension à la province de Huambo.

Pedro Monteiro a également précisé que le projet Minha Banda, lancé il y a neuf ans, mène depuis lors différentes actions de soutien en faveur des enfants, des communautés et des structures d'accueil accompagnant des personnes en situation de vulnérabilité.

Sur le plan sportif, l'épreuve compétitive de 10 kilomètres a été remportée par Severino Vicente, qui a bouclé le parcours en 30 minutes et 12 secondes, devant António Xavier, crédité d'un temps de 30 minutes et 25 secondes. João Thindongo a pris la troisième place en 30 minutes et 40 secondes.

Chez les dames, Josefina Baptista s'est imposée en parcourant la distance en 36 minutes et 3 secondes. Alda Paulo a terminé deuxième en 36 minutes et 12 secondes, tandis que Joana Vicente a complété le podium avec un chrono de 38 minutes et 24 secondes.

Dans une déclaration à l'ANGOP, Severino Vicente a jugé l'épreuve difficile, notamment en raison de la présence d'athlètes licenciés. Il a toutefois souligné que la préparation suivie ces derniers temps avait contribué à sa performance. Il a également indiqué que cette participation constituait une étape de préparation en vue de la course de la Saint-Sylvestre.

De son côté, Josefina Baptista a qualifié la compétition de particulièrement disputée, saluant le niveau de ses concurrentes. Une opposition relevée qui l'a contrainte à intensifier ses efforts dans la dernière phase de la course afin de s'assurer la victoire.

La première édition de la Course solidaire Minha Banda a enregistré 3 500 inscriptions, réunissant des athlètes licenciés et non licenciés. Le programme comprenait également une marche de cinq kilomètres, à laquelle ont pris part des fonctionnaires, des salariés d'entreprises privées, des familles, des groupes d'amis ainsi que de nombreux autres citoyens.

Le parcours de la compétition a débuté aux studios de ZAP Viva, avant de passer par le centre commercial Belas Shopping et l'Université Óscar Ribas, pour s'achever au point de départ.

Placée sous le thème « Courir pour une cause », cette initiative entendait conjuguer pratique sportive, solidarité et inclusion, tout en favorisant la mobilisation communautaire et le rapprochement entre les familles, les entreprises et les institutions.

La manifestation visait également à promouvoir un mode de vie sain, à encourager la pratique régulière d'une activité physique et à consolider les liens de convivialité et de solidarité entre les participants.