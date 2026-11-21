Luanda — Le Petro de Luanda a signé une victoire étriquée face à l'Interclube (1-0), samedi, au stade 22 de Junho, grâce à un but de Lucas João inscrit à la 77e minute, dans le cadre de la 11e journée du championnat national de football, le Girabola 2026-2027.

À la faveur de ce succès, les tricolores, deuxièmes au classement, portent leur capital à 25 points et restent au contact du leader, le Wiliete de Benguela, qui totalise 26 points. L'Interclube demeure, pour sa part, à la sixième place avec 15 points.

Dans les autres rencontres disputées samedi, le FC Cabinda et les Bravos de Maquis se sont quittés sur un score de parité (2-2), au stade do Tafe, tandis que l'Académica de Lobito a concédé une défaite à domicile, à Benguela, face au Recreativo de Libolo (1-2).

Le Wiliete de Benguela conserve la tête du classement avec 26 points. En bas de tableau, le FC Cabinda compte huit points, le Kabuscorp sept, tandis que l'Académica de Lobito ferme la marche avec six points.