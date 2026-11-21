Panguila — La gouverneure de la province de Bengo, Maria Antónia Nelumba, a renouvelé, samedi à Panguila, son appel à une mobilisation accrue de la population contre la désinformation, les discours de haine et les violences verbales.

S'exprimant lors d'une rencontre communautaire consacrée à la sensibilisation à la citoyenneté et à la participation électorales, organisée par le Mouvement de soutien solidaire de l'Angola (Movangola), la responsable a souligné que cette mobilisation vise à préserver la paix, la tolérance et la sérénité durant le processus d'enregistrement électoral non officiel, en prélude aux élections générales de 2027.

Elle a, à cet égard, plaidé pour une participation citoyenne responsable et le respect de la pluralité des opinions.

Maria Antónia Nelumba a estimé qu'il était essentiel que les communautés comprennent que les divergences d'opinion ne doivent en aucun cas être sources de division, d'intolérance ou de conflit, mais qu'elles constituent plutôt une expression du pluralisme propre à toute société démocratique.

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Elle a également fait valoir que la démocratie se consolide lorsque les citoyens respectent les opinions divergentes et font prévaloir l'intérêt supérieur de la société sur les considérations individuelles ou partisanes.

La gouverneure a, en outre, mis l'accent sur l'importance de l'éducation civique et électorale, qui doit garantir aux citoyens l'accès à une information claire et objective, afin de leur permettre de faire des choix libres, conscients et éclairés, à l'abri de toute forme de pression ou de manipulation.

Elle a également exhorté les autorités traditionnelles, les confessions religieuses, les associations et les organisations de la société civile à s'investir davantage dans la promotion d'une culture de paix, de dialogue et de participation citoyenne.

S'adressant particulièrement à la jeunesse, Maria Antónia Nelumba l'a encouragée à s'impliquer activement dans le processus électoral.

Elle a enfin réaffirmé l'engagement du gouvernement provincial du Bengo à poursuivre son action concertée avec les différentes composantes de la société en faveur de la promotion de la citoyenneté et de l'éducation civique et électorale. Elle a, dans ce cadre, invité les citoyens à adhérer au processus d'enregistrement électoral.