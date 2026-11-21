Le Dr Amadou Sall, directeur exécutif chargé de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement à la CEPI, a plaidé samedi à Dakhla, au Maroc pour la mise en place d'un réseau africain de production, de distribution et d'achats groupés de vaccins.

"Aujourd'hui, aucun pays africain seul ne peut faire ce dont le continent a besoin dans ce domaine de l'industrie pharmaceutique", a-t-il déclaré dans un entretien à l'APS, en marge de la deuxième édition du Dakhla Global Summit.

Cette rencontre internationale de deux jours est organisée par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS) et l'African Academy of Health Sciences (AAHS), l'Académie africaine des sciences de la santé, sur le thème "Santé, protection sociale et développement humain".

Son objectif est de renforcer la coopération, éclairer les politiques publiques par les connaissances acquises et contribuer à des systèmes de santé plus solides et plus résilients à travers l'Afrique, ont indiqué les organisateurs.

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Prenant l'exemple des complémentarités entre le Sénégal et le Maroc, le docteur Amadou Sall a fait remarquer que le Sénégal dispose de capacités de développement de substance vaccinale, tandis que le Maroc possède une industrie pharmaceutique en expansion et prépare le développement de cette capacité.

"Si vous mettez le Maroc et le Sénégal ensemble, vous pouvez développer un vaccin du début à la fin", a-t-il affirmé.

L'ancien directeur de l'Institut Pasteur de Dakar (IPD) a également insisté sur la formation des ressources humaines, en appelant à mobiliser la diaspora africaine et à renforcer les centres de formation locaux.

Il a notamment cité le centre de formation de l'Institut Pasteur de Dakar, reconnu par l'Organisation mondiale de la Santé et Africa CDC, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladie .

Plaidant pour une application concrète de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) au secteur des vaccins, il a indiqué que l'ouverture mutuelle des marchés africains est essentielle pour rendre la production locale viable.

Le docteur Amadou Sall a également appelé à une coopération élargie avec l'Inde, le Brésil et l'Indonésie, afin que les pays africains puissent bénéficier de leurs expériences en matière de production pharmaceutique et vaccinale.