L'Afrique ambitionne de porter sa production locale de vaccins de 1 % aujourd'hui à 60 % d'ici 2040, un objectif qui exige la mise en place préalable d'un écosystème intégrant recherche, infrastructures et ressources humaines qualifiées, selon le directeur exécutif de la CEPI, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies.

"L'Afrique a beaucoup d'ambition dans le domaine de la fabrication de vaccins avec un objectif à l'horizon de 2040 de produire 60 % de ce vaccin en local, alors qu'aujourd'hui nous sommes à 1 %", a notamment déclaré Amadou Sall dans un entretien à l'APS en marge de la deuxième édition du Dakhla Global Summit.

Ce rendez-vous annuel international de deux jours s'est ouvert vendredi au Centre des congrès Mohammed VI de cette localité du sud marocain, à l'initiative de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS) et l'African Academy of Health Sciences (AAHS), l'Académie africaine des sciences de la santé.

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Placé sous le thème "Santé, protection sociale et développement humain", il vise à favoriser des collaborations durables entre les institutions publiques, les établissements universitaires et hospitaliers, les organismes de recherche et les partenaires africains du développement, selon ses organisateurs.

Evoquant les conditions que l'Afrique devrait réunir pour passer d'une capacité de productions vaccinales naissantes à une industrie pharmaceutique et vaccinale réellement compétitive, durable, accessible aux populations du continent, l'ancien directeur de l'Institut Pasteur de Dakar (IPD) a souligné l'importance de la mise en place d'un écosystème dédié.

"La fabrication de vaccins, est une question de recherche, de ressources humaines, d'infrastructures, de réglementation et aussi d'ouverture de marché", a-t-il fait savoir, se réjouissant de la volonté politique affichée dans chacun de ces domaines, sous le leadership de pays tels que le Sénégal, le Maroc, l'Egypte, le Rwanda, l'Afrique du Sud, ainsi que de l'Africa CDC, le centre africain de contrôle et de prévention des maladies et de l'OMS.

En plus des investissements, des compétences, des infrastructures, une réglementation adaptée, une ouverture des marchés africains est nécessaire pour développer l'industrie pharmaceutique africaine, a notamment souligné le docteur Amadou Sall, ajoutant que cela va favoriser le développement de l'industrie pharmaceutique".

Il a dans le même temps invité les Etats africains à plus de coopération, d'autant plus "qu'il est extrêmement nécessaire de promouvoir l'achat de produits médicaux fabriqués en Afrique".

Selon lui, "la coopération internationale, notamment inter-africaine est essentielle pour soutenir chacun des piliers de la chaîne de valeur pharmaceutique".