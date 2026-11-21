Ziguinchor — Le préfet du département de Ziguinchor (sud), Pape Latyr Ndiaye, s'est engagé, samedi, à veiller à la protection des droits de l'enfant au niveau départemental, tout en déclarant avoir pris note de toutes les doléances des enfants rédigées dans un mémorandum qui lui a été remis.

"Je peux prendre, au nom de l'État, des engagements pour rassurer ces enfants, mais surtout l'ensemble des acteurs qui œuvrent pour la protection des droits de l'enfant au niveau du département", a-t-il dit.

Il s'exprimait à la fin d'une randonnée pédestre qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant.

La manifestation est organisée par le Comité départemental de protection de l'enfance (CDPE), à laquelle ont participé plusieurs enfants des écoles de la commune.

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Sur la question de la protection, il a aussi engagé le CDPE à œuvrer à davantage garantir la protection des droits de l'enfant, "mais aussi et surtout à offrir un accueil et une prise en charge de qualité pour ceux qui seraient victimes de de violences".

Le chef de l'exécutif départemental a également fait part de son engagement à être parmi les plus grands défenseurs des droits des enfants.

M. Ndiaye a soutenu que dans le document qui lui a été remis, les enfants ont évoqué des défis que l'Agenda 2050, à travers l'axe capital humain, entend relever dans le cadre d'une éducation de qualité, l'accès aux soins, la protection des droits de l'enfant et le droit à une identité.

Pour lui, ces défis, au niveau de la région de Ziguinchor, ont été liés dans une large mesure à une situation "particulièrement difficile" que la région et le département ont traversée.

"La paix ne sera jamais complète si tous les enfants ont des difficultés pour accéder à l'école, s'ils n'ont pas accès à des soins de santé de qualité, mendient dans les rues ou continuent d'être victimes des violences", a-t-il rappelé.

Le préfet n'a pas manqué d'appeler les acteurs à s'organiser et à mutualiser leurs moyens pour que les doléances évoquées par les enfants puissent être prises en compte de manière optimale.

La procession qui est partie de la Place Aline Sitoé Diatta s'est terminée devant la préfecture de Ziguinchor.