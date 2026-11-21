Saint-Louis — L'exposition photographique intitulée "Gestes de mer, imaginaires du territoire" réalisée par sept jeunes photographes, explore les multiples réalités de la pêche à Guet Ndar, quartier emblématique de Saint-Louis (nord) considéré comme fief des pêcheurs.

Dans le cadre du programme "L'Art au quotidien", l'Institut français de Saint-Louis et la structure Kër Gu Mag ont présenté cette exposition photographique collective, à l'occasion de la Journée mondiale de la pêche, célébrée ce samedi.

À travers leurs regards singuliers, sept jeunes photographes de Saint-Louis ont pu explorer les multiples réalités de la pêche à Guet Ndar, à savoir les gestes et les savoir-faire, le rapport avec la mer, les liens sociaux et familiaux, entre autres, qui entourent cette activité essentielle à la vie de ce quartier.

Sokhna Fall, Diariatou Paye, Elimane Diao, Amdy Moustapha, Noreyni Seck, Cheikh Ahmadou Bamba et Mohamed Habib Mbodj ont mené ce travail de réflexion, de transmission, mais surtout de création.

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"À travers cette exposition, on a voulu mettre en lumière la filière pêche à Guet Ndar. Même si nous ne sommes pas des pêcheurs, on a un grand lien avec cette activité. C'est cela qui a motivé la mise en œuvre de ce projet", a réagi l'artiste visuel, Noreyni Seck.

Il a, par ailleurs, signalé que dans cette expo photographique, plusieurs sous-thèmes ont été abordés, notamment la transformation des produits halieutiques, la spiritualité, les familles des pêcheurs, entre autres.

Photographe autodidacte, Diariatou Paye s'est dite intéressée au sous-thème touchant la spiritualité et à la foi.

"Mon sous-thème va, au-delà, de la pêche. Je me suis intéressée à tout ce qui touche la spiritualité, la foi, ainsi que du mysticisme dans la pêche à Guet Ndar", a-t-elle confié.

À travers ce sous-thème, elle affirme avoir voulu montrer ce qui se trouve derrière ces convictions et les rituels qu'ils font avant, pendant et après la pêche, tout en essayant d'illustrer ça en images.

Cette expo photographique, c'est aussi une invitation à découvrir le quartier de Guet Ndar autrement, à travers celles et ceux qui le vivent, le façonnent et en racontent les histoires.