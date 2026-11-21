Mbour — Les commissaires aux enquêtes économiques entendent apporter leur expertise à la mise en œuvre de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, à travers des propositions portant notamment sur la souveraineté économique, la régulation des activités commerciales et le renforcement de l'administration du commerce, a indiqué, samedi, leur président, Mamadou Lamine Ndiaye.

S'exprimant lors d'une journée de réflexion et d'intégration de l'Amicale des commissaires aux enquêtes économiques, à Saly (Mbour), il a souligné que "cette initiative fait suite à plusieurs mois de travail engagés après le lancement de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050".

Selon lui, l'Amicale, forte de plus de quarante ans d'expérience dans le contrôle et la régulation des activités économiques, entend prendre pleinement part à la mise en oeuvre des politiques publiques.

'Nous ne sommes plus dans la phase de conception, mais dans celle de la mise en place et de la mise en oeuvre des politiques publiques", a-t-il déclaré, estimant que "les commissaires aux enquêtes économiques doivent être présents à toutes les étapes de la chaîne de valeur, notamment la production, la transformation et la distribution.

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M. Ndiaye a insisté sur la nécessité de renforcer les moyens de l'administration du commerce et d'améliorer le système de taxation afin de lui permettre de mieux répondre aux exigences de contrôle et de régulation de l'activité économique. Il a indiqué que "l'Amicale a élaboré un document de contribution composé de sept chapitres, dans lesquels sont dressés des diagnostics des difficultés affectant l'économie nationale, particulièrement le secteur du commerce".

Ce document, a-t-il précisé, a été transmis au ministère de l'Industrie et du Commerce, ainsi qu'à d'autres autorités, notamment le ministère de l'Économie et le département chargé du suivi de la mise en œuvre de l'Agenda Sénégal 2050.

Présidant la rencontre au nom du ministre de l'Industrie et du Commerce, la directrice de cabinet, Yacine Gningue Diakhaté, a salué "la pertinence de ces contributions", soulignant "leur intérêt pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale de transformation et la déclinaison de la politique industrielle et commerciale".

Elle a notamment relevé que "les propositions abordent le renouvellement du cadre juridique, la vérification de la conformité des produits, la protection des consommateurs et le positionnement du Sénégal sur le marché de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), dans la perspective de sa sortie de la catégorie des pays les moins avancés".

"L'objectif est d'éviter que le Sénégal soit uniquement un marché de consommation, pour en faire plutôt un pays capable de fournir des produits et des services à l'ensemble du continent africain", a-t-elle expliqué, évoquant "le développement de la production à travers les agropoles et les zones industrielles".

Mme Diakhaté a également annoncé que le ministère de tutelle travaille sur un projet de texte visant à ériger la Direction du commerce intérieur et la Direction du commerce extérieur en directions générales.

"Cette réforme devrait offrir davantage de perspectives d'évolution de carrière aux commissaires aux enquêtes économiques, dont les compétences transversales leur permettent également d'occuper des fonctions dans d'autres administrations et des organisations sous-régionales, africaines et internationales", a-t-elle dit.