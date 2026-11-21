Dakar — L'équipe nationale féminine A de football du Sénégal va affronter celle de la Côte d'Ivoire à trois reprises en matchs amicaux, les 27 novembre, 1er et 4 décembre prochains, au stade Alassane-Ouattara d'Ebimpé, à Abidjan, a annoncé samedi la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Les trois rencontres sont prévues à 16 heures, selon l'instance dirigeante du football sénégalais.

Ces confrontations entre les Lionnes et les Éléphantes de la Côte d'Ivoire s'inscrivent dans le cadre de matchs de préparation entre les deux sélections nationales féminines