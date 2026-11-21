Saint-Louis — Le maire de la ville de Saint-Louis (nord) Mansour Faye a appelé samedi à des "réponses collectives" en vue de sauver la pêche artisanale, l'un des piliers de l'économie locale et contribuer à la sécurité alimentaire.

"La filière pêche est, aujourd'hui, confrontée à des défis majeurs tels que la raréfaction des ressources halieutiques, les changements climatiques, la dégradation de l'environnement, entre autres'. Il faut dépasser le simple stade de constats et de construire des réponses collectives", a notamment déclaré M. Faye.

Il intervenait à l'occasion de la cérémonie officielle de célébration de la Journée mondiale de la pêche à la place Pointe-à-Pitre.

La manifestation journée est placée sous le thème : "La mer nous nourrit : entreprendre pour une pêche propre".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"La ville de Saint-Louis entend prendre toute sa part dans cette dynamique, renforçant sa collaboration avec les services de l'État, les organisations professionnelles et les partenaires au développement", s'est-il notamment engagé.

"La pêche artisanale est l'un des piliers de notre économie locale. Elle fait vivre des milliers de familles, contribue à notre sécurité alimentaire et représente un patrimoine culturel, et un savoir-faire transmis de génération en génération", a-t-il insisté.

"Célébrer la pêche, c'est surtout célébrer des acteurs économiques dynamiques", a réagi pour sa part le préfet du département, Maurice Latyr Dione qui a présidé cette cérémonie.

À Saint-Louis, la célébration de la Journée mondiale de la pêche, a été précédée, la veille, par une opération de nettoiement au quai de pêche de Guet Ndar, à l'initiative de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED).