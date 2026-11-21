La capitale sénégalaise accueillera, les 23 et 24 novembre 2026, la Conférence des jeunes journalistes africains, une rencontre consacrée à la recherche de modèles économiques susceptibles de garantir l'indépendance et la pérennité des médias sur le continent, a appris l'APS des organisateurs.

Organisée par la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS), en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, cette rencontre portera sur le thème : "Quel modèle économique pour un journalisme indépendant ?".

Elle réunira des jeunes professionnels des médias africains autour des mutations du secteur, notamment "les difficultés financières des entreprises de presse, la transformation numérique, le recul des revenus publicitaires et l'évolution des modes de consommation de l'information".

Les échanges porteront également sur "les mécanismes de financement susceptibles de préserver l'indépendance éditoriale, la crédibilité et la viabilité économique des entreprises de presse".

La conférence de Dakar ambitionne aussi de "favoriser le partage d'expériences, le réseautage et la coopération entre les jeunes journalistes africains, en vue de promouvoir un écosystème médiatique plus résilient, pluraliste et indépendant".