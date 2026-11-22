Première femme à avoir occupé la vice-présidence de l'Afrique du Sud et ancienne directrice exécutive d'ONU Femmes, Phumzile Mlambo-Ngcuka est décédée vendredi 20 novembre 2026, à l'âge de 71 ans. Figure de la lutte contre l'apartheid et défenseuse infatigable des droits des femmes, elle laisse derrière elle un héritage politique et international majeur, marqué par plusieurs décennies d'engagement pour l'égalité, la justice sociale et l'autonomisation des femmes.

L'Afrique du Sud perd l'une des grandes figures de son histoire politique contemporaine. Phumzile Mlambo-Ngcuka, première femme à accéder à la vice-présidence du pays, s'est éteinte vendredi 20 novembre 2026, à l'âge de 71 ans, des suites de complications liées à une intervention médicale pratiquée environ deux semaines auparavant, selon sa famille.

L'annonce de sa disparition a suscité une vague d'émotion en Afrique du Sud et au sein de la communauté internationale. De Pretoria aux Nations unies, les hommages se multiplient pour saluer le parcours d'une femme qui aura consacré une grande partie de sa vie à combattre les inégalités et à promouvoir la participation des femmes aux décisions politiques, économiques et sociales.



Une pionnière de la vie politique sud-africaine

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Née en 1955, Phumzile Mlambo-Ngcuka appartient à cette génération de responsables politiques dont l'engagement s'est forgé dans la résistance au régime de l'apartheid. Militante au sein du Congrès national africain (ANC), elle participe à la construction de la nouvelle Afrique du Sud démocratique après les élections historiques de 1994, qui portent Nelson Mandela à la présidence.

Élue au premier Parlement démocratique du pays, elle occupe progressivement plusieurs responsabilités gouvernementales, notamment celles de vice-ministre du Commerce et de l'Industrie, puis de ministre des Ressources minérales et de l'Énergie.

En 2005, elle franchit une étape historique lorsque le président Thabo Mbeki la nomme vice-présidente de la République. Elle devient ainsi la première femme à accéder à cette fonction, qu'elle exerce jusqu'en 2008.

Cette nomination représente une avancée symbolique majeure dans un pays où les femmes, longtemps marginalisées par les systèmes de domination raciale et patriarcale, cherchent encore à consolider leur place dans les institutions politiques et économiques. Son parcours contribue à ouvrir la voie à une nouvelle génération de dirigeantes sud-africaines, tout en renforçant le débat sur la représentation féminine au sommet de l'État.



D'Afrique du Sud aux Nations unies, un engagement sans frontières

Après son passage au gouvernement, Phumzile Mlambo-Ngcuka poursuit son action sur la scène internationale.

En 2013, elle est nommée secrétaire générale adjointe des Nations unies et directrice exécutive d'ONU Femmes, l'entité chargée de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

À la tête de cette institution jusqu'en 2021, elle défend une vision de l'égalité qui dépasse les déclarations de principe. Son action porte notamment sur la lutte contre les violences faites aux femmes, leur accès aux responsabilités, leur indépendance économique et leur participation aux processus de paix.

Elle contribue également à renforcer la mobilisation internationale autour de l'égalité entre les femmes et les hommes, en appelant les gouvernements, les entreprises et les institutions à traduire leurs engagements en mesures concrètes.

Pour cette ancienne militante anti-apartheid, la justice sociale ne pouvait être pleinement réalisée sans une participation équitable des femmes à la vie publique.

Son engagement prend une résonance particulière sur le continent africain, où les progrès en matière de représentation féminine restent confrontés à des obstacles économiques, sociaux et institutionnels.

Une vague d'hommages en Afrique du Sud et à l'international

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exprimé sa profonde tristesse après l'annonce du décès, saluant une dirigeante qui avait défendu les aspirations des femmes bien au-delà des frontières nationales.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a rendu hommage à une militante de longue date pour les droits et l'autonomisation des femmes et des filles.

Il a notamment rappelé sa conviction selon laquelle l'égalité entre les femmes et les hommes constitue un droit fondamental, et non une faveur accordée aux femmes.

De son côté, la secrétaire générale adjointe de l'ONU, Amina Mohammed, a souligné le rôle déterminant joué par Phumzile Mlambo-Ngcuka dans la défense des femmes et des filles confrontées aux conflits et aux crises, notamment en République démocratique du Congo, au Nigeria et en Afghanistan.

Elle a également rappelé que l'ancienne responsable d'ONU Femmes avait continué à défendre, jusqu'à ses derniers engagements publics, une représentation accrue des femmes dans les plus hautes instances internationales, y compris à la tête des Nations unies.



Un héritage pour les nouvelles générations de femmes africaines

Au-delà des fonctions qu'elle a occupées, Phumzile Mlambo-Ngcuka laisse l'image d'une femme ayant contribué à faire évoluer la place des Africaines dans les espaces de pouvoir.

Son parcours, de la lutte contre l'apartheid à la direction d'une grande institution des Nations unies, illustre les transformations politiques et sociales intervenues au cours des dernières décennies, mais aussi les combats qui restent à mener.

À travers son action, elle a défendu une conviction constante : l'émancipation des femmes constitue une condition essentielle du développement, de la démocratie et de la paix.

Sa disparition intervient alors que les questions de représentation politique, de violences fondées sur le genre et d'inégalités économiques continuent d'occuper une place importante dans les débats africains et internationaux.

Pour de nombreuses femmes engagées dans la politique, la société civile, l'éducation ou l'entrepreneuriat, son itinéraire demeure un exemple de détermination et de leadership.

Des funérailles nationales prévues le 28 novembre

Le président Cyril Ramaphosa a annoncé, samedi 21 novembre, que Phumzile Mlambo-Ngcuka bénéficierait de funérailles nationales de catégorie 2, prévues le 28 novembre à Middledrift, dans la province du Cap-Oriental.

Une cérémonie nationale d'hommage se tiendra auparavant, le mardi 24 novembre, à Johannesburg. Les drapeaux sud-africains seront mis en berne du 22 au 28 novembre en signe de deuil.

Avec la disparition de Phumzile Mlambo-Ngcuka, l'Afrique du Sud perd une personnalité historique de sa transition démocratique, tandis que le continent africain et la communauté internationale saluent une voix majeure de la lutte pour l'égalité.

Son héritage dépasse les frontières et les institutions qu'elle a servies. Il se mesure aussi aux portes qu'elle a contribué à ouvrir et aux générations de femmes qu'elle aura encouragées à prendre toute leur place dans la construction de leur avenir.



