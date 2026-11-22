Au Mali, l'armée a revendiqué le 18 novembre la libération de 24 militaires détenus près d'In-Tebezas, dans la région de Kidal. Selon le communiqué de l'état-major, c'est une opération menée conjointement avec ses « partenaires » - l'Africa Corps russe n'est pas nommément cité - qui a permis de « neutraliser » les « éléments » des « groupes terroristes » et de libérer ces militaires. Mais RFI est en mesure de révéler que l'opération s'est en fait limitée à une récupération de soldats relâchés par le FLA, dans un contexte où Alger tente de relancer les discussions entre Bamako et les rebelles indépendantistes.

Au Mali, l'état-major décrit une opération « minutieusement préparée », avec « reconnaissance aérienne », « frappes » et « assaut » par des « troupes héliportées ». Les geôliers auraient été « traités avec précision », leurs postes de garde et plusieurs « points de rassemblement terroristes » détruits, et les 24 soldats libérés acheminés vers Gao.

« Convenu d'avance »

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De son côté, l'Africa Corps russe a diffusé une vidéo de l'opération : sur fond de musique de film intense, on voit un hélicoptère rempli de soldats russes, des tirs et des explosions au sol, mais aucune image de cibles détruites ou d'ennemis abattus - ce dont l'Africa Corps est pourtant coutumier. Les Russes débarquent sans opposition et récupèrent les soldats maliens qui les attendent allongés sur le sol, sans aucune trace d'installation, ni tente, ni baraquement, autour d'eux.

« Nous les avons déplacés à un endroit convenu d'avance, un endroit dégagé, pour que l'armée vienne les récupérer », affirme un chef militaire du FLA, qui évoque « un ordre venu d'en haut ». Selon plusieurs cadres indépendantistes, ces libérations étaient programmées et plus aucun combattant du FLA ne se trouvait sur place lorsque les soldats russes sont arrivés.

Réunion en Algérie

Une version corroborée par plusieurs observateurs maliens et ouest-africains très informés. Ces libérations s'inscriraient, selon certaines de ces sources, dans une tentative de relance des discussions entre les autorités maliennes de transition et le FLA, à l'initiative de l'Algérie. Des représentants des deux parties seraient à Alger depuis plusieurs jours, et une première réunion « informelle » aurait déjà eu lieu.

Mais les échanges seraient pour le moins laborieux : « Il n'y a rien à négocier, commente un cadre du FLA, ce sont les Algériens qui veulent forcer une rencontre entre le FLA et la sécurité d'État. » Une source sécuritaire malienne impliquée confirme des discussions « à plusieurs niveaux » sans détailler davantage. « Le FLA est déjà à terre, estime cette source. Ceux qui veulent revenir dans le giron malien peuvent toujours le faire ».

Le FLA a-t-il relâché les soldats maliens à la demande de l'Algérie ? S'agit-il d'une initiative propre ? Les sources jointes par RFI assurent juste, quel que soit leur bord, qu'il n'y a eu aucun échange et n'ont révélé aucune contrepartie.