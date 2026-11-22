Cinq pays européens, l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas, veulent ouvrir au Rwanda, en 2027, un premier « hub de retour » destiné à des personnes dont la demande d'asile a été rejetée et qui ne peuvent pas être renvoyées dans leur pays d'origine. L'annonce a eu lieu à Vienne la semaine précédente. Un « partenariat » qui a suscité de nombreuses réactions et qui a notamment été dénoncé du côté de Kinshasa par les autorités congolaises, qui accusent Kigali de mener une guerre d'agression dans l'est de la RDC.

« Nous condamnons cette initiative avec le Rwanda et appelons nos partenaires européens à faire preuve de cohérence dans leurs engagements internationaux », déclare la ministre congolaise des Affaires étrangères. Thérèse Wagner dénonce l'accord plutôt que son principe, celui de délocaliser des migrants. En effet, la diplomatie congolaise estime que ce projet de partenariat est « susceptible d'apporter de nouveaux avantages politiques et économiques à Kigali ».

Une décision de cinq pays européens qui étonne d'autant plus Kinshasa que le Danemark et la Grèce ont voté pour la résolution 2773 des Nations unies qui exige le retrait immédiat des troupes rwandaises de l'est de la RDC.

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« L'Afrique centrale n'est pas la poubelle migratoire de l'Europe »

Le gouvernement de la RDC n'est pas la seule voix au Congo à s'élever contre cette annonce. La Nouvelle société congolaise s'est aussi déclarée défavorable à ce projet. « L'Afrique centrale n'est pas la poubelle migratoire de l'Europe », peut-on lire dans un communiqué publié peu après la déclaration des pays européens.

Cette même organisation de la société civile avait aussi dénoncé l'accord migratoire signé entre la RDC et les États-Unis. Accord qui avait abouti à l'arrivée à Kinshasa d'une quinzaine de migrants originaires d'Amérique latine expulsés au mois d'avril dernier.