Kemi Seba était de nouveau devant le tribunal de Pretoria vendredi 20 novembre. L'influenceur, visé par deux mandats d'arrêt internationaux émis par le Bénin, avait été arrêté en Afrique du Sud en avril dernier. Depuis, les audiences s'enchaînent, les stratégies changent, les avocats aussi, et le dossier n'avance pas. L'audience a de nouveau été reportée au 3 février 2027. Une audience marquée aussi par un dispositif de sécurité inédit après des allégations d'évasion.

Juste avant l'audience, la procureure demande à la juge que Kemi Seba arrive les chevilles menottées. Le parquet indique avoir reçu une information sérieuse concernant un plan d'évasion depuis le tribunal de Pretoria.

La demande est refusée. Kemi Seba entre sans menottes, mais pour la première fois, quatre policiers d'élite, en treillis, encagoulés et lourdement armés, l'accompagnent. Une situation absurde pour le clan Seba, qui dénonce des informations fabriquées de toutes pièces. « Il n'a aucune envie de s'évader », nous affirment ses soutiens.

L'évasion n'a pas lieu. Kemi Seba retourne en prison. L'audience sur son extradition est reportée au 3 février 2027, car le parquet n'a pas encore reçu le feu vert de la ministre de la Justice pour lancer la procédure d'extradition vers le Bénin.

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La procureure a également annoncé sa volonté de transférer l'affaire à la Haute Cour, une juridiction supérieure, afin d'inculper Kemi Seba pour blanchiment d'argent et actes terroristes ou activités associées. D'ici là, la défense de Kemi Seba souhaite toujours obtenir une libération sous caution.