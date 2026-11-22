Dans le monde, près d'un quart des enfants vivent dans des zones de conflit. L'ONG Save The Children en a comptabilisé 589 millions en 2025. Un nombre jamais atteint depuis qu'elle a commencé à les recenser en 1990. L'ONG dresse un double constat : en plus de vivre dans la guerre des adultes, les enfants sont devenus - aussi - des cibles.

Vivre dans une zone de conflit, c'est arrêter ses études. C'est parcourir des kilomètres - loin de chez soi - pour atteindre les bancs d'une école de fortune, comme celles tenues par des humanitaires de Save The Children. Dans son dernier rapport (à consulter ici, en anglais), l'ONG annonce avoir enregistré un nouveau record. Un enfant sur quatre grandit dans une zone de conflit, et s'expose à sa violence.

Comment l'ONG est-elle arrivée à ce chiffre vertigineux ? « Nous travaillons avec l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo » ,indique Alvhid Stromme, chargée de la protection des enfants auprès de Save The Children. « Ils prennent chaque incident lié à un conflit dans une zone, puis ils tracent un cercle autour, avec un rayon de 50 kilomètres. Si l'enfant réside à l'intérieur, alors il vit dans une zone de conflit. »

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En Afrique, la population est plus jeune que dans d'autres régions du monde. Donc, lorsque les civils sont touchés, beaucoup d'entre eux sont des enfants. Dans certains endroits, d'ailleurs, ils représentent la moitié de la population. La conclusion est que, si vous êtes un enfant en Afrique, vous avez 40 % de chances de grandir dans une zone de conflit.

L'Afrique et le Moyen-Orient concentrent une majorité d'enfants exposés. Mais la guerre a des visages différents : la pauvreté et les déplacements sont les plus communs, mais les enfants sont aussi - eux-mêmes - des cibles. « Nous constatons une augmentation des attaques contre les écoles et les hôpitaux. Les enlèvements d'enfants - eux - ont augmenté de 50 % en quatre ans seulement. Il n'y a plus aucune limite. »

Un autre type de violences a explosé ces dernières années : le déni d'accès à l'aide humanitaire, en particulier à Gaza et en Cisjordanie.

Plus de trois enfants tués chaque jour en Ukraine, selon l'Unicef

En Ukraine, le nombre d'enfants victimes de la guerre a fortement augmenté depuis le début de l'année. D'après une porte-parole de l'Unicef, Louise Wateridge, 2026 n'est pas encore terminée, qu'on compte déjà 20 % d'enfants tués en plus par rapport à l'an passé, plus 60 % en ce qui concerne les blessés, rapporte notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche. Un niveau de violence qu'on n'avait pas vu depuis le début de la guerre

« On n'a jamais eu autant d'enfants victimes depuis presque quatre ans en Ukraine. Au moins 1 144 ont été tués ou blessés entre janvier et octobre. C'est plus de trois enfants chaque jour », explique la porte-parole.

Pour l'Unicef, c'est la preuve que les drones et les missiles russes ciblent de plus en plus des endroits comme les écoles. La porte-parole s'exprime depuis une crèche à Kiev, réduite en cendres par une frappe ces derniers jours. « Les enfants ukrainiens devraient apprendre les lettres, les chiffres, les couleurs... À la place, ils apprennent à reconnaître le bruit des drones, à fuir dans un abri et à vivre avec la peur. »

Les enfants ukrainiens de plus en plus souvent pris pour cible. Les infrastructures énergétiques aussi. Le nombre d'attaques contre les centrales électriques ou les stations de pompage a explosé de quasiment 80 % cette année. Laissant les Ukrainiens sans courant entre 4 et 18 heures par jour désormais.