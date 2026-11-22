revue de presse

Afrique du Sud : Décès de l'ancienne vice-présidente Phumzile Mlambo-Ngcuka

De nombreux hommages ont été rendus samedi, en Afrique du Sud et par l'ONU, à Phumzile Mlambo-Ngcuka, ancienne vice-présidente du pays et directrice d'ONU Femmes, décédée à l'âge de 71 ans.

Mlambo-Ngcuka s'est éteinte vendredi des suites de complications liées à une intervention médicale subie il y a une quinzaine de jours, a indiqué sa famille dans un communiqué relayé par le groupe audiovisuel public SABC.

Phumzile Mlambo-Ngcuka a été la première femme à occuper le poste de vice-présidente de l'Afrique du Sud, de 2005 à 2008, sous la présidence de Thabo Mbeki. (Source TRT Afrika)

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RDC–Kenya : Tshisekedi et Ruto attendus à Oyo pour une rencontre sous médiation africaine

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, est attendu ce dimanche 22 novembre 2026 à Oyo, dans le nord de la République du Congo, pour participer à une rencontre quadripartite avec trois autres dirigeants africains. L’annonce a été faite par la présidence congolaise.

Autour du président Denis Sassou-N’Guesso, qui accueille cette rencontre, sont également annoncés le chef de l’État kényan, William Ruto, et le président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé. Ce dernier intervient dans un contexte où l’Union africaine lui a confié, depuis 2025, une mission de rapprochement entre Kinshasa et Kigali. (Source Media Congo)

Présidence de la Fifa - La CAF affiche son unité derrière Gianni Infantino, un désaveu pour Philippe Diallo

Le continent africain a choisi son candidat. Lors de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football (CAF), qui se tenait à Abuja au Nigeria samedi 21 novembre, son président Patrice Motsepe a une nouvelle fois affiché son soutien sans faille au patron de la Fifa Gianni Infantino, candidat à un nouveau mandat à la présidence de l'instance mondiale du football le 18 mars prochain.

Le patron de la Confédération africaine a demandé aux 54 nations présentes de se lever pour acclamer Infantino dans une séquence qui a déjà fait le tour du monde. « Gianni, tu as notre soutien, au nom des 54 nations africaines, pour être notre candidat. (Source RFI)

La Gambie fait condamner le Myanmar pour génocide contre les Rohingya

La Gambie a obtenu une victoire judiciaire historique devant la Cour internationale de Justice (CIJ), qui a reconnu, le 19 novembre 2026, la responsabilité du Myanmar dans le génocide commis contre la minorité rohingya en 2017. Cette décision constitue une première dans l’histoire de la juridiction internationale créée en 1945.

Le ministre gambien de la Justice et procureur général, Dawda Jallow, a présenté samedi au président Adama Barrow, dans la région de l’Upper River, une copie certifiée conforme du jugement rendu par la CIJ, selon les informations communiquées par les autorités gambiennes. (Source APA News)

Burundi : Présidentielle 2027 - Agathon Rwasa dépose son dossier de candidature comme indépendant

est vers midi que cet opposant est arrivé au bureau de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sis en zone Ngagara, commune Ntahangwa. Il était accompagné par quelques fidèles. Parmi eux, certains anciens députés qui siégeaient avec lui à l’assemblée nationale.

Interrogé si confier une caution de 100 millions BIF exigée à tout candidat à la présidentielle n’est pas risqué, Agathon Rwasa ne le voit pas sous cet angle : « Non, ce n’est pas risqué, mais aussi qui ne risque rien n’a rien. Si on doit participer à une élection, on doit se plier à la loi en vigueur. Je dirais que, par rapport à cette caution, si le dossier est rejeté, on vous remet votre argent. Si vous parvenez à avoir 5%, il vous le remet également. Je pense que ce n’est pas Rwasa qui manquera 5% ». (Source IWACU)

Fitch confirme la note CCC- du Gabon malgré l’effort budgétaire 2027

La notation souveraine du Gabon reste bloquée au bas de l’échelle. En maintenant la note à CCC-, Fitch Ratings place Libreville dans la catégorie des émetteurs considérés comme exposés à un risque de défaut substantiel, et parmi les moins bien notés de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (Cémac).

Cette décision tombe au moment où l’exécutif gabonais, issu de la transition engagée après le renversement d’Ali Bongo en août 2023, défend un projet de loi de finances 2027 marqué par une révision à la baisse de ses dépenses. (Source Africtelegraph)

Éthiopie : Près de 700 000 déplacés par les combats autour de Moyale, selon une ONG

Près de 700 000 personnes ont fui leur foyer dans le sud de l’Éthiopie à la suite des affrontements entre communautés oromo et somali autour de Moyale, selon une estimation publiée jeudi 19 novembre 2026 par l’organisation humanitaire Islamic Relief. L’ONG recense 329 000 déplacés dans la zone de Dawa, au sein de la région Somali, et 359 798 dans le sud de l’Oromia, soit 688 798 personnes au total.

Les violences, qui ont éclaté en octobre dans cette ville située à la frontière kényane, se sont étendues jusqu’à 300 kilomètres de Moyale, d’après Islamic Relief. Des habitations, des commerces et des stations-service ont été incendiés ou détruits. Les services de santé, l’approvisionnement en eau et les activités de nutrition sont également perturbés dans plusieurs localités. (Source Benin Web TV)

En Afrique, les systèmes de paiement instantané ont traité 71,4 milliards de transactions en 2025

Le nombre de systèmes de paiement instantané devrait augmenter sensiblement en Afrique au cours des prochaines années. Une vingtaine de nouveaux systèmes sont actuellement en cours de développement ou en phase pilote.

Les systèmes de paiement instantané (SPI) actifs en Afrique ont traité un record de 71,4 milliards de transactions, pour une valeur globale de 1 828 milliards USD en 2025, selon un rapport publié le jeudi 19 novembre par AfricaNenda Foundation, une organisation indépendante œuvrant au développement de systèmes de paiement inclusifs sur le continent. (Source Agence Ecofin)

Algérie : L'armée annonce la découverte d'une cache d'arme dans l'extrême sud du pays

Le ministère algérien de la Défense nationale (MDN) a annoncé, ce samedi, la découverte d'une cache d'armes contenant un arsenal de guerre, à Bordj Badji Mokhtar près de la frontière avec le Mali.

« Dans le cadre des efforts continus visant à sécuriser nos frontières nationales, et grâce à l’exploitation optimale des renseignements, un détachement combiné de l’Armée Nationale Populaire a découvert, durant cette semaine, à Bordj Badji Mokhtar, une cache contenant des armes de différents calibres, ainsi qu’une quantité importante de munitions », a indiqué le MDN dans un communiqué rendu public. (Source Anadolu Ajansı)

Maroc : Visa For Music - Le public de la capitale plongé dans la magie des rythmes africains et du jazz contemporain

Le public de la capitale a vécu, vendredi soir au Théâtre national Mohammed V de Rabat, une soirée musicale aux rythmes variés, entre sonorités africaines et jazz contemporain, dans le cadre de la 13e édition du festival Visa For Music.

L’artiste et compositeur mozambicain Radjha Ally a ouvert le bal avec une prestation mettant en valeur la richesse du patrimoine musical de son pays, à travers une prestation artistique mêlant rythmes traditionnels et expressions musicales modernes, illustrant ainsi l’ouverture de la musique mozambicaine sur les sonorités du monde. (Source Liberation.ma)