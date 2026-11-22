Le gouvernement tunisien n'envisage pas d'abandonner le système de subventions, considéré comme une composante essentielle de sa politique sociale. C'est ce qu'a affirmé le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid, soulignant que son département œuvre à améliorer les mécanismes de contrôle de la distribution des produits subventionnés afin de garantir leur accès aux bénéficiaires légitimes.

S'exprimant en réponse aux interventions des députés de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et du Conseil National des Régions et des Districts, lors de la séance plénière commune tenue dans la nuit de vendredi, le ministre a indiqué que son département mène actuellement des études sur les circuits de distribution des produits subventionnés et leur destination finale.

Ces travaux visent à limiter les dépassements constatés dans ce domaine et à améliorer la gestion du système de subventions.

Dans ce cadre, Samir Abid a annoncé un renforcement des opérations de contrôle des circuits de distribution en 2027. Le ministère entend notamment privilégier les enquêtes approfondies et les interventions ciblées pour lutter contre la spéculation, la contrebande et les pratiques portant atteinte au bon fonctionnement du marché.

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Le ministre a également fait état d'efforts visant à renforcer les moyens humains et matériels du corps du contrôle économique. À cet effet, son département prévoit de solliciter la mise en place d'un programme exceptionnel en faveur des contrôleurs économiques, afin d'accroître leurs capacités d'intervention et d'assurer un meilleur suivi des différentes étapes de la distribution.

La question du stockage figure également parmi les priorités du ministère. Samir Abid a précisé que les services concernés travaillent à mieux encadrer cette activité, notamment à travers l'obligation de déclarer les opérations de stockage auprès des directions régionales du commerce. Il a insisté sur la nécessité de distinguer le stockage en tant qu'activité économique des pratiques de rétention et de monopole susceptibles de perturber le marché.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que son département poursuivra l'examen des dossiers relatifs aux marchés de gros, aux circuits de distribution et aux boulangeries, des secteurs qui nécessitent davantage d'organisation et de suivi.

Enfin, Samir Abid a souligné que la résolution des dysfonctionnements observés sur les marchés nécessite une coordination entre l'ensemble des acteurs concernés, notamment les structures publiques, les producteurs et les opérateurs économiques. Il a également mis en avant le rôle des représentants des deux chambres parlementaires dans la transmission des préoccupations des citoyens et le suivi des difficultés liées à l'approvisionnement et à la distribution.