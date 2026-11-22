Le ministère du Commerce et du Développement des exportations prévoit mettre sur pied des programmes spécifiques afin de soutenir les exportations d'huile d'olive, d'huile d'olive biologique, de dattes et d'artisanat, a annoncé le ministre, Samir Abid.

L'objectif serait bien d'améliorer la balance commerciale et de renforcer la présence des produits tunisiens sur les marchés extérieurs, a révélé le ministre lors d'une séance plénière conjointe des députés de l'ARP et des membres du conseil national des régions et des districts (CNRD) consacrée à l'examen du budget de son département pour l'année 2027.

Promotion des exportations

Le ministère œuvre aussi à la réactivation du Fonds de promotion des exportations et à la création d'une plateforme d'appui à l'export, a-t-il précisé, ajoutant qu'un plan de promotion de l'huile d'olive tunisienne a été élaboré. Il ciblera les Etats-Unis, le Canada et certains marchés asiatiques.

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Le ministère achèvera également la digitalisation du système d'exportation afin de mieux encadrer les exportateurs et de leur ouvrir davantage de marchés.

Tout en soulignant que l'huile d'olive, les dattes et l'artisanat sont essentiels pour porter la marque Tunisie à l'étranger, le ministre a annoncé leur intégration aux programmes de promotion commerciale.

Importations et protection de l'industrie locale

Volet importations, Abid a précisé que le ministère rationalise les achats à l'étranger selon les besoins, ajoutant que ceux-ci serviront à combler le déficit de la production nationale et à satisfaire la demande du marché.

Il a affirmé que la protection de l'industrie locale et du tissu productif figure parmi les priorités du programme d'action du ministère pour 2027, annonçant l'activation des instruments de défense commerciale et un contrôle plus strict des importations.

Il s'agit d'une mesure visant à protéger les entreprises tunisiennes contre les pratiques commerciales déloyales et à préserver leurs capacités de production, a expliqué le ministre, indiquant que ces orientations feront partie intégrante du programme de l'année prochaine.

Objectif : soutenir la production nationale, développer les exportations et alléger le déficit de la balance commerciale.