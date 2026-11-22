La Tunisie fait partie des pays du bassin méditerranéen où les prix ont le moins augmenté.

C'est ce qu'a affirmé le ministre du commerce et du développement des exportations, Samir Abid, qui y voit le fruit des mesures prises avec les intervenants économiques pour atténuer l'impact de la hausse des coûts de production, de transport et de conditionnement.

Vendredi soir, lors de plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts, le ministre a présenté le budget de la mission commerce et développement des exportations pour 2027.

Prix et pouvoir d'achat

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Son département poursuivra l'an prochain les baisses périodiques des prix des produits de consommation.

Il élargira également le réseau des points de vente du producteur au consommateur dans les gouvernorats afin de soutenir le pouvoir d'achat du citoyen.

Tout en soulignant la volonté de prolonger les périodes de vente promotionnelle, notamment, le week-end, Abid a indiqué que le ministère maintiendra les prix des produits de base encadrés et gèlera les hausses de certains produits à prix libres.

Il plafonnera en outre les prix et les marges bénéficiaires de plusieurs produits agricoles et de la pêche.

Approvisionnement du marché

Côté approvisionnement, le ministère œuvrera avec les ministères de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de l'intérieur, de l'industrie, des mines et de l'énergie à garantir un marché régulièrement fourni en produits de base.

Il misera sur la production nationale et sur l'augmentation des quantités produites. En cas de déficit de l'offre, il aura recours à des importations raisonnées.

Le ministère a autorisé le secteur privé à importer le sucre, le café, le riz et le thé, a indiqué le ministre, promettant de de rétablir le rythme normal de distribution des stocks stratégiques de l'Office du commerce de la Tunisie (OCT).

Pour Abid, les stocks de régulation restent décisifs, dès lors qu'ils contribuent à équilibrer le marché et à prévenir les perturbations.

Pour l'été 2027, le ministère coordonne avec les producteurs d'eau conditionnée afin d'éviter toute rupture en période de pointe, la demande grimpant en saison estivale.

Tout en rappelant que le marché a encaissé les effets des aléas climatiques et géopolitiques sur la production, la distribution et les chaînes d'approvisionnement, Abid a expliqué que ce contexte a imposé des mesures pour garantir la disponibilité des produits et maîtriser les prix.

Le ministre a enfin indiqué que les industriels ont aussi été reçus pour évaluer l'impact de la hausse des coûts des matières premières, du conditionnement, du transport et de la logistique.

Ils ont répondu présent, a assuré le ministre, en freinant la répercussion de ces surcoûts sur les prix à la consommation.