La liaison aérienne directe entre Varsovie et Monastir sera maintenue durant toute la saison hivernale 2026-2027, couvrant la période d'octobre 2026 à avril 2027, a annoncé l'ambassade de Tunisie à Varsovie sur ses réseaux sociaux.

Assurée par la compagnie aérienne tunisienne Nouvelair, cette desserte sera opérée à raison d'un vol hebdomadaire, chaque jeudi, au départ de l'aéroport international Frédéric-Chopin de Varsovie. Les premiers vols du programme hivernal ont été programmés à partir du 5 novembre 2026, tandis que le dernier est prévu le 22 avril 2027, selon les informations communiquées par les opérateurs touristiques polonais.

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Le maintien de cette liaison vise notamment à faciliter les déplacements des membres de la communauté tunisienne résidant en Pologne, mais également dans les pays relevant de la circonscription consulaire de l'ambassade de Tunisie à Varsovie, notamment l'Ukraine, la Lettonie et la Lituanie.

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Cette continuité s'inscrit également dans la volonté de renforcer les échanges touristiques entre la Tunisie et le marché polonais. La fréquence de la desserte devrait par ailleurs passer à deux vols hebdomadaires durant la saison estivale 2027, prévue de la fin avril à la fin octobre.

Représentée en Pologne par Globe Travel Services (GTS Poland), Nouvelair assure une part importante du transport des touristes polonais à destination de la Tunisie, estimée à environ 40 %.

Le maintien de cette liaison durant l'hiver constitue ainsi un levier supplémentaire pour soutenir la connectivité aérienne de Monastir et diversifier les marchés touristiques de la Tunisie au-delà de la haute saison estivale.