Le coût de la pollution plastique en Tunisie est estimé entre 170 et 560 millions de dollars par an. En l'absence de mesures efficaces, la facture cumulée pourrait atteindre entre 3 et 10 milliards de dollars à l'horizon 2040, selon un rapport de Greenpeace Moyen-Orient et Afrique du Nord consacré aux conséquences économiques et environnementales de la pollution plastique en Égypte, au Maroc et en Tunisie.

À l'échelle de ces trois pays, le coût annuel de cette pollution s'élève à 5,5 milliards de dollars et pourrait grimper jusqu'à 98 milliards de dollars d'ici 2040. Chaque année, quelque 229 000 tonnes de plastique se déversent dans la mer Méditerranée. Par ailleurs, le volume total des déchets produits dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord est estimé à 155 millions de tonnes par an, un chiffre qui pourrait atteindre 294 millions de tonnes à l'horizon 2050.

Les budgets publics, les populations des zones côtières et les particuliers supportent une part importante de ces coûts croissants, qui affectent aussi bien l'environnement que la santé publique.

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Le rapport souligne notamment les risques sanitaires auxquels sont exposées les populations vivant à proximité des sites de déchets non contrôlés. Ces habitants seraient confrontés à un risque près de trois fois plus élevé de contracter des maladies diarrhéiques, 2,8 fois plus élevé pour les infections respiratoires aiguës, 2,7 fois pour la dengue et 2,1 fois pour les maladies de la peau.

Le document indique également qu'environ 65 % de la pollution plastique qui atteint les mers provient des terres, principalement par l'intermédiaire des cours d'eau et du ruissellement des eaux de pluie.

Toutefois, une part importante de ces pertes pourrait être évitée grâce à des mesures concrètes. L'interdiction de certains produits plastiques à usage unique permettrait notamment de réduire de 23 % les rejets de plastique dans la mer Méditerranée.

Dans ce contexte, la reprise des négociations sur le traité mondial contre la pollution plastique, prévue en mars 2027, représente une occasion pour la Tunisie de défendre un accord ambitieux et juridiquement contraignant. Celui-ci devrait notamment limiter la production de plastique, prévoir l'élimination progressive des produits à usage unique, encourager les solutions de réutilisation et garantir un financement équitable de la transition vers une économie sans déchets.

Les conclusions du rapport mettent en garde contre l'aggravation continue de la facture économique en cas d'inaction. Elles soulignent ainsi l'urgence de renforcer les politiques nationales, d'améliorer la gestion des déchets et de s'engager activement dans les négociations internationales afin de protéger le littoral tunisien, ses ressources naturelles et la santé de sa population, tout en limitant les charges financières futures.

À noter que la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), organisée à Antalya, en Turquie, du 9 au 20 novembre 2026, a également établi un lien entre la crise de la pollution plastique et le changement climatique. Elle a soutenu plusieurs initiatives visant à réduire le gaspillage, à développer le recyclage et à accélérer la transition vers une économie circulaire.

En marge de cette conférence, l'Alliance mondiale pour le zéro déchet a été lancée afin de transformer les efforts de l'initiative « Zéro déchet » en partenariats internationaux durables et en projets de coopération environnementale.