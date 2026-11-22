Frieze , une des plus grandes foires d'art contemporain, inaugure sa première édition à Abu Dhabi. Et bien évidemment, invite les artistes tunisiens sur sa plateforme. Trois galeries tunisiennes renommées y exposent, et offrent ainsi place belle à nos artistes.

Dar Ben Gacem parmi les meilleurs hôtels du monde

Nous, on le savait bien sûr. Tant Dar Ben Gacem el Pacha que Dar Bengacem el Kahia étaient ces pépites de l'hôtellerie dont l'adresse se confiait à un public d'initiés. Ceux qui ne sont pas des touristes, mais des voyageurs désireux de s'immerger dans un univers, une culture, une civilisation. Cela, Leila Ben Gacem sait le leur offrir avec une rare élégance et mérite largement cette consécration publiée par l'Architectural Digest Middle East.

Quand le monde universitaire se rapproche de l'entreprise

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Ce qui découle, en fait, d'une logique imparable, l'une étant l'avenir de l'autre.

C'est ainsi que IHEC Carthage signait récemment avec TotalEnergies Marketing Tunisie une convention de partenariat visant à rapprocher le monde universitaire de celui de l'entreprise, à renforcer la professionnalisation des étudiants et à faciliter leur insertion dans une vie active dont l'accès devient de plus en plus difficile.

On devrait suggérer une charte similaire à toutes les entreprises.

Prix littéraire Gisele Halimi

Ce lundi, à Sciences Po Paris, sera décerné le Prix Littéraire Gisèle Halimi. Créé par Maître Samia Maktouf, sous l'égide de l'Association Prix Littéraire Gisèle Halimi, et accueilli au sein de l'Ecole Sciences Po Paris, ce prix consacre une œuvre au féminin

Le prix sera présenté par Amel Smaoui en maître de cérémonie, ce qu'elle fait mieux que personne.

Prix laïcité culture

C'est à notre belle plume, Faouzia Zouari, qu'a été accordé, cette année, le prix Laïcité Culture. Faouzia Zouari est, rappelons- le, présidente du Parlement des écrivains francophones.

Elle dédiait son prix à Bourguiba, premier président laïc du monde arabe, et commençait son discours par cette phrase : « Je suis une femme arabe, tunisienne, musulmane, laïque.»

Dar Ommi Voyage

La mythique maison d'hôte de Zarzis créée par une fratrie amoureuse de sa ville natale traverse la mer et jette l'ancre en France. C'est une table nouvelle qu'on offre aux Tunisiens nostalgiques, toute de délicatesse et de raffinement, dans un cadre où tous les détails renvoient à la Tunisie.