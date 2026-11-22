La Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route, célébrée chaque troisième dimanche de novembre à l'initiative des Nations unies, intervient cette année dans un contexte particulièrement préoccupant en Tunisie. Le pays a déjà dépassé le cap des 1.000 décès sur les routes avant même la fin de 2026. Un bilan lourd qui rappelle, une fois encore, que l'insécurité routière demeure un problème majeur de santé publique et de société.

Au-delà des chiffres, cette journée est surtout l'occasion de penser aux vies fauchées, aux familles endeuillées et à tous ceux dont le quotidien a basculé à la suite d'un accident. Elle rend également hommage aux équipes de secours et aux personnes mobilisées pour accompagner les victimes et leurs proches.

Instaurée par les Nations unies à travers la résolution RES/60/5 du 1er décembre 2005, cette commémoration invite les États membres et la communauté internationale à rendre hommage, chaque année, aux victimes de la circulation routière et à leurs familles. Elle vise aussi à sensibiliser l'opinion publique aux conséquences humaines, matérielles et psychologiques des accidents de la route. Malgré son importance, cette journée reste relativement peu présente dans les grands médias.

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Des drames qui ne doivent pas devenir ordinaires

En Tunisie, le franchissement du seuil des 1.000 morts avant la fin de l'année 2026 donne une résonance particulière à cette commémoration. Derrière ce bilan se cachent autant de vies perdues, de familles brisées et de parcours interrompus. Une réalité qui ne saurait être réduite à une simple succession de statistiques.

La présidente de l'Association tunisienne des ambassadeurs de la sécurité routière (ASR), Mme Afef Ben Ghenia, a tenu à adresser un message fort à l'occasion de cette journée : «À l'occasion de la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route, l'ASR souhaite rappeler que derrière chaque chiffre, il y a une vie, il y a une famille, et des proches dont l'existence bascule à jamais. Cette journée n'est pas uniquement une journée de commémoration, c'est aussi une journée de mobilisation, de responsabilité et surtout d'action».

La responsable insiste sur la gravité de la situation nationale et appelle à ne pas banaliser l'augmentation du nombre de victimes. «En Tunisie, les chiffres de la mortalité routière restent extrêmement préoccupants. Franchir le seuil du millier de décès avant même la fin de 2026 doit constituer un véritable signal d'alarme pour l'ensemble des décideurs et de la société. À l'ASR, nous refusons que ces drames deviennent des statistiques ordinaires, auxquelles nous finissons par nous habituer».

La prévention ne suffit plus sans des mesures concrètes

Au-delà de la sensibilisation, cette journée remet sur la table la question de l'efficacité des politiques de sécurité routière. Les appels à la prudence sont indispensables, mais ils ne peuvent, à eux seuls, inverser la tendance. Le respect du Code de la route, le renforcement des contrôles, l'amélioration des infrastructures et l'application effective des sanctions constituent autant de leviers nécessaires pour réduire les accidents.

Les associations engagées dans ce domaine ont également un rôle important à jouer, aussi bien auprès des usagers que des pouvoirs publics. Beaucoup de drames pourraient être évités grâce à des comportements plus responsables au volant, mais aussi par le traitement des points noirs et des zones particulièrement accidentogènes.

Pour Afef Ben Ghenia, il est surtout essentiel de rompre avec l'idée que les accidents mortels seraient une fatalité. «Nous refusons également que la mort sur la route soit considérée comme une fatalité. Notre message est clair. Chaque décès sur la route est un drame évitable, à condition de mettre en place les politiques, les moyens et les mécanismes de prévention et de contrôle nécessaires».

Le message de cette journée est donc sans ambiguïté : se souvenir des victimes ne suffit pas. Il faut aussi agir pour éviter que d'autres familles connaissent le même drame. La sécurité routière ne peut plus être reléguée au rang des préoccupations secondaires. Elle appelle une mobilisation durable et des décisions à la hauteur de l'urgence.