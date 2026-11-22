Les descentes effectuées par les services de contrôle et les images que l'on diffuse à la suite des constats sont, le moins qu'on puisse dire, répugnantes. Elles le sont et cela nous donne une idée du désordre qui règne dans le secteur des préparations alimentaires cuisinées (rien à voir avec les analogues laitiers) que l'on déverse sur le marché.

Mohamed Rabhi, président de l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, a révélé que 60 foyers d'intoxication alimentaire ont été enregistrés à travers la République depuis le début de l'année 2026.

Rabhi a précisé qu'une grande partie de ces intoxications est liée à la consommation de «fast-food» (repas rapides) et aux produits commercialisés par des vendeurs ambulants installés en bord de route.

Il a expliqué que ces repas contiennent des ingrédients sensibles et hautement périssables. Par ailleurs, les règles d'hygiène et de sécurité sanitaire y sont souvent négligées, ce qui peut entraîner des intoxications causées par la bactérie Salmonella ou d'autres types de bactéries.

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Dans le même contexte, Rabhi a fait état des résultats des opérations de contrôle menées par les équipes de l'Instance dans différentes régions du pays. Ces interventions ont permis la saisie de 92 tonnes de denrées alimentaires impropres à la consommation, principalement au niveau des circuits de transport et de vente en gros.

Le responsable a insisté sur l'importance de vérifier les étiquettes des produits -- notamment la date de fabrication et la date limite de consommation --, d'éviter les produits dont l'origine est inconnue, et de signaler toute pratique ou situation compromettant la sécurité sanitaire des aliments.

Effectivement, tout y est pour ce qui concerne la présentation. Des boîtes soigneusement fermées, une étiquette flamboyante et une présentation qui éveille l'intérêt. Et on achète. Nous ignorons les conséquences de ces salades «méchouia» et autres préparations qui sont partout. Surtout dans les épiceries, les petits magasins à rayons multiples, comme dans les grandes surfaces. Elles sont bien en vue sur le comptoir. L'étiquette affiche correctement la composition et insiste que la préparation ne contient aucun produit conservateur.

Par quarante-cinq degrés de chaleur !

La clientèle oublie cet argument et à notre humble connaissance, il n'existe pas un seul produit alimentaire qui puisse résister à cette température ambiante. Ne parlons pas du lait, qui est traité en UHT (ultra haute température) et qui est fait pour être manipulé et dont l'exposition à l'air ambiant n'altère pas. Cela ne veut pas dire qu'on peut le laisser en attente sur le trottoir en plein soleil.

Ces aliments d'accompagnement sont de véritables bénédictions pour les mères de famille qui travaillent et qui y ont recours pour meubler leurs menus quotidiens. Elles gagnent du temps et «une méchouia», c'est quand même un label.

La salade «méchouia tunisienne», est-il besoin de le rappeler, a été classée à la 2e place mondiale des meilleures salades selon le célèbre guide gastronomique en ligne TasteAtlas.

Elle occupe la 2e place du palmarès mondial alors qu'une autre spécialité tunisienne, la salade Omek Houria, est également très bien placée dans le top 10, à la 6e position). Ceux qui ont choisi ce créneau le savent.

Et comme le gain facile tente plus d'un, un garage, un coin dans une grange, sont suffisants pour monter un «laboratoire» de préparation, où crasse et sordidité des lieux le disputent à la malhonnêteté morale.

Bien entendu, il existe certainement des personnes qui font bien les choses, où les règles de propreté sont respectées, mais dans ce magma, comment distinguer le vrai du faux ?

A Sfax tout récemment, les agents de contrôle ont fermé un atelier clandestin et saisi 150 kg de salade méchouia préparée et conservée dans des conditions sanitaires déplorables, utilisant notamment des seaux en plastique non destinés à un usage alimentaire, dans un milieu ambiant inapproprié.

On se souvient encore de cette unité illégale de fabrication de salami installée à Bizerte dans une exploitation agricole, ce qui a permis la saisie d'importantes quantités de viandes transformées sans autorisation sanitaire. Les enfants adorent le salami en dépit de tous les intrants qu'on utilise pour garder leur couleur et leur saveur. «Les principaux intrants problématiques présents dans le salami (et le jambon) industriel sont les nitrites et nitrates ajoutés, le sel en grande quantité et les graisses saturées, souvent accompagnés de colorants, d'arômes de fumée et de polyphosphates. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) classe les viandes transformées comme le salami parmi les agents cancérogènes avérés pour l'humain», nous a précisé un retraité de l'Institut national de nutrition.

C'est encore une fois la traçabilité des produits que l'on lance sur le marché qui est en question. Ces ateliers clandestins ne possèdent certainement pas de patente, ne paient pas de taxes et ils se permettent de jouer avec la santé des consommateurs. Ils tiennent le coup jusqu'à ce qu'on les découvre, par hasard ou à la suite d'une grave intoxication que l'hôpital ou un organisme de santé est dans l'obligation de déclarer.

Ces pseudo-ateliers, c'est donc par inadvertance qu'on les découvre. «C'est à la suite d'une visite de contrôle que les agents ont constaté que la salade que j'ai reçue la veille était altérée, nous a confié un épicier pourtant connu pour sa correction et sa serviabilité. Ils ont demandé l'adresse. Je ne l'avais pas mais j'avais le numéro de téléphone. Ils ont réussi à le trouver». C'était un pur hasard, car ces empoisonneurs de grand chemin effacent leurs traces et il est difficile de remonter jusqu'à eux. Les fins limiers finissent par les trouver et les mettent hors d'état de nuire.

Ne parlons pas des vendeurs de collations qui passent une journée derrière une sorte de vitrine mobile et autour duquel on attend patiemment son tour. Pour être empoisonné ! Tout est tiré de boîtes métalliques enfouies à l'intérieur de sa poussette, sans réfrigération, ni protection d'aucune sorte. Combien de personnes ont subi les effets de ces méfaits annoncés?

Les produits exposés dans nombre d'épiceries sont aussi à l'air libre. Cela pose bien entendu le problème des responsabilités en cas de sinistres.

Ce genre de produits n'est pas soumis à une autorisation préalable de distribution. En Tunisie, comme partout ailleurs, «le contrôle repose sur un principe d'autocontrôle et de responsabilité de l'exploitant. L'entreprise doit faire agréer son établissement et respecter les normes d'hygiène et d'étiquetage, puis des inspections ont lieu une fois les produits sur le marché». Mais ces ateliers sont exploités par des clandestins. Nous sommes donc loin des obligations de la loi en vigueur : «L'entreprise doit appliquer les règles d'hygiène et conserver un registre précis de ses fournisseurs et clients pour pouvoir retirer rapidement un lot en cas de danger sanitaire».

Le seul moyen de circonscrire leur diffusion et leur vente est bien de prévenir et d'informer les petits commerces, d'abord pour mettre au frigo ces préparations, ensuite considérant qu'ils sont pleinement responsables en cas d'ennuis, ils se doivent de prendre leurs précautions en s'assurant un minimum de traçabilité, avant de les accepter, de les exposer et de les vendre.

Les grands commerces sont outillés et ne traitent pas avec les revendeurs de passage.

Mais au sein des séances de cuisine, introduire une information mettant en garde contre l'utilisation de ces préparations alimentaires, vendues hors de points de vente reconnus, est un service à rendre aux consommateurs. C'est le moins qu'on puisse faire.