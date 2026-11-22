Les Miniers ont dominé le CSHL dans son antre, alors que l'ASM a ramené un précieux point de Béja.

Sur les trois matches avancés joués hier pour le compte de la 8e journée, une seule victoire, en déplacement. Celle de l'ESMétlaoui qui confirme son regain de santé après un début pénible. L'ESM est allée chercher ses trois points à Hammam-Lif devant un CSHL d'habitude coriace à domicile. Les Miniers ont profité de leur supériorité numérique acquise assez tôt dans le match pour l'emporter à la mi-temps 1-0 grâce au but de Naffati.

Puis, on voyait bien que les Ghrissi et ses équipiers défendaient bien et jouaient en transition rapide pour ajouter un deuxième but sur un tir croisé du gaucher Brandon Nana et pour tuer le match sur penalty (sévère il faut l'avouer, car le contact n'était pas si évident et fort), transformé par Tlili en fin de match. Une victoire sans bavure qui relance l'ESM et le tire du bas du tableau mais qui accule le CSHL. Dhaouadi et ses joueurs ont été hors sujet hier. A Béjà, le nul 1-1 est plutôt bon à prendre pour l'ASM revenu dans le match après le retard 1-0. Maacha a vite remis les pendules à l'heure 13' après le but de Berrajah.

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Deux équipes concernées par le maintien et qui voulaient plus les trois points. Le dernier match programmé s'est terminé sur un nul vierge entre l'ESHSousse et le PSSEddaier. Les locaux ne voient pas le bout du tunnel, alors que le second promu en ligue 1 confirme sa bonne forme et qu'il est la révélation de la saison jusqu'à maintenant.