La commission d'arbitrage a reconnu que les erreurs commises par l'arbitre Dorsaf Ganouati, lors du match EST-USM, étaient inacceptables pour un arbitre. En conséquence, elle a été suspendue pour une durée indéterminée, ce qui témoigne du caractère sérieux de ses fautes. Dans tous les cas de figure, il y a une partie qui paie les pots cassés et une autre qui en profite. C'est ainsi, en toute logique glaciale qui ne résout absolument rien.

Elle pose néanmoins une question de fond : pourquoi un certain nombre d'arbitres se laissent-ils, ou se laissent-elles, tenter par le diable et acceptent qu'on les traîne dans la boue d'abord, qu'ils compromettent leur carrière ensuite ?

Pour la DNA, ce n'est pas la première fois cette saison qu'elle envoie au frigo des arbitres. Il semble que ces suspensions ne servent en rien au niveau de l'exemple. Certains arbitres sont tentés par ces agissements et ne reculent devant rien pour foncer tête baissée dans la souricière.

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Au niveau de la DNA, l'étude du profil semble faire défaut. Ces jeunes qui se présentent sont-ils suivis de près et le cheminement de leur parcours est-il étudié d'une façon qui révèle les forces et faiblesses du candidat ? C'est peut-être une question de disponibilité humaine et matérielle. En effet, dans toutes les disciplines sportives de sports collectifs ou même individuels, l'honnêteté morale est parfois la qualité qui manque le plus.

Un arbitre, comme tout être humain, se trompe. Mais lorsque la commission juge que ces erreurs ne sont pas l'effet d'une mauvaise interprétation, c'est grave. Des personnes sans foi ni loi, ce genre d'individus ne risquent pas d'aller loin. C'est dire que les mettre au frigo pour les réchauffer quelques semaines ou mois plus tard ne sert à absolument rien. Un fruit pourri est à mettre de côté. Le sport n'a pas besoin de ces tristes personnes qui pourraient être la cause de drames pour la société.