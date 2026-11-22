Pour les hommes de l'Étoile, l'enjeu est de taille : réussir un coup à Monastir pour relancer leur saison.

L'ESS aborde ainsi ce rendez-vous dans un véritable esprit de mission commando. Il faudra sortir le bleu de chauffe, faire preuve de caractère et surtout afficher une solidarité à toute épreuve pour faire déjouer un adversaire qui ne se laissera certainement pas manoeuvrer facilement. Face au voisin monastirien, le pronostic reste toujours délicat. Ce genre de confrontation ne se gagne pas uniquement par la qualité technique, mais aussi par la discipline tactique, l'engagement et la capacité à gérer les temps forts comme les moments difficiles.

L'Étoile devra trouver le juste équilibre entre ses trois compartiments, sans se contenter de protéger ses buts ni se lancer dans une offensive désordonnée qui laisserait des espaces.

Dans un match qui risque de se jouer sur des détails, les individualités auront également leur mot à dire. À plusieurs reprises cette saison, un exploit personnel a permis de débloquer des situations compromises.

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Ben Dhiaf, Abid et Smichi ou encore Anen sont notamment attendus pour sortir leur artillerie et apporter ce supplément de créativité et d'efficacité susceptible de faire basculer la rencontre.

Retour de Ghouma

Après le retour d'Ambrose Ochigbo face au Club Sportif Sfaxien, l'Étoile pourrait enregistrer une autre bonne nouvelle avec la disponibilité annoncée d'Azmi Ghouma. Le latéral gauche, qui a retrouvé ses sensations après sa blessure, serait désormais opérationnel pour le déplacement à Monastir. Un renfort qui tombe à point nommé pour le staff technique, tant le couloir gauche constitue un secteur où l'apport de Ghouma, aussi bien défensivement que dans les projections offensives, peut peser.

Côté historique que des duels, l'ESS a remporté deux des trois derniers, sur le même score de 1-0, les 2 février 2025 et 7 février 2026, tandis que la rencontre du 13 septembre 2025 s'était achevée sur un nul (1-1). Des résultats qui illustrent la faible marge qui sépare généralement les deux équipes. Autre enseignement intéressant : ces confrontations sont rarement prolifiques.