Une séance de travail s'est tenue vendredi au siège du gouvernorat de Zaghouan pour examiner l'affectation d'un espace dans la ville de Zaghouan, que le ministère du Tourisme se chargera d'équiper, au profit des porteurs d'initiatives et des entrepreneurs dans les domaines touristique et culturel. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet « Innovation sociale inclusive pour la valorisation du patrimoine urbain et périurbain par le tourisme » (IN-SITU), réalisé dans le cadre du programme de coopération tuniso-italien Interreg NEXT MED 2021-2027.

Le projet, qui concerne quatre sites, dont les villes de Tunis et de Zaghouan ainsi que deux sites en Italie, vise à adopter des approches innovantes et participatives pour valoriser le patrimoine culturel et civilisationnel et l'exploiter dans le développement d'un tourisme durable et créatif. Il doit contribuer à renforcer l'attractivité des villes historiques, à stimuler l'initiative économique et à créer de nouvelles opportunités de développement local.

Accompagner les porteurs de projets touristiques et culturels

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La séance a permis de discuter de la conception de cet espace et de définir son rôle dans l'incubation et l'accompagnement des initiatives et des projets touristiques et culturels. Il s'agira d'offrir l'encadrement et le suivi nécessaires aux porteurs d'idées et de projets, de renforcer leurs capacités et d'encourager la création de projets innovants exploitant les spécificités patrimoniales, culturelles et naturelles de la région, afin de soutenir le tourisme alternatif et de diversifier l'offre touristique.

Le gouverneur de Zaghouan, Karim Brengi, a souligné dans ce contexte la nécessité d'une coordination étroite entre les différentes structures concernées et de réunir les conditions propices à l'activation de cet espace et à sa bonne exploitation. Il doit ainsi pouvoir jouer pleinement son rôle dans l'encouragement de l'initiative locale, la valorisation du patrimoine historique et civilisationnel du gouvernorat de Zaghouan et le renforcement de son rayonnement comme destination de tourisme culturel, patrimonial et créatif.