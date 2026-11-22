Les agents de la protection civile de la Manouba ont repêché vendredi le corps d'un enfant noyé dans le canal de la Medjerda, à hauteur de la cité Ben Ghenia à El Battan, selon une source sécuritaire citée par la correspondante de la TAP dans la région.

Selon les éléments de l'incident, les unités de la garde nationale et de la protection civile ont reçu un appel signalant la noyade d'un garçon de 15 ans dans le canal. Elles se sont rendues sur les lieux et le corps a été sorti de l'eau après des recherches menées en plongée par les agents de la protection civile.

La dépouille a été transférée au service de médecine légale de l'hôpital Charles-Nicolle, après l'accomplissement des procédures légales par le procureur de la République près le tribunal de première instance de la Manouba et les services de sécurité compétents.

Une enquête ouverte

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Les unités du district de la garde nationale de Tebourba ont ouvert une enquête. Selon une première version, la victime ramassait du plastique en compagnie d'un proche. En s'approchant du bord du canal, elle aurait glissé et serait tombée au milieu de l'eau, sans parvenir à résister au courant. Son proche a alors appelé à l'aide des citoyens, qui ont à leur tour alerté la garde nationale et la protection civile.