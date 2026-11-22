Le ministère de l'Intérieur a annoncé une série de mesures organisationnelles et de restrictions de circulation à l'occasion du derby tunisois entre le Club Africain et l'EST, prévu dimanche 22 novembre 2026 à 14h30, au stade olympique Hammadi-Agrebi de Radès, dans le cadre de la huitième journée aller du championnat de Ligue 1.

Selon le communiqué du ministère, la circulation et le stationnement de toutes les catégories de véhicules seront interdits sur la route nationale n°1, sur le tronçon reliant le carrefour de Choucha Radès à celui de Borj Louzir à Ezzahra, de 10h à 20h. Cette restriction ne concerne pas les personnes se rendant au stade et munies d'un abonnement ou d'un billet d'entrée.

Les portes du stade ouvriront à 10h30. Les supporters sont invités à se présenter suffisamment tôt afin d'éviter les encombrements aux entrées.

Les détenteurs de billets et d'abonnements devront obligatoirement les présenter aux différents points de contrôle situés en amont du stade, notamment à l'entrée depuis la voie rapide, aux carrefours de l'Oued Meliane, de BSB et de Nobo.

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Afin de fluidifier la circulation et de faciliter l'accès des supporters, le ministère a également réparti les parkings selon les catégories de billets et d'abonnements.

Le parking nord sera réservé aux détenteurs de billets et d'abonnements VIRAGE ainsi qu'aux abonnés PELOUSE. Il sera accessible par l'échangeur du stade, en passant par l'entrée principale et en prenant à gauche, ou depuis le carrefour Nobo, en passant par celui du Village méditerranéen, avant de tourner à droite en direction du parking.

Le parking sud sera, quant à lui, réservé aux détenteurs de billets et d'abonnements ENCEINTE et TRIBUNE, ainsi qu'aux détenteurs de billets PELOUSE. Son accès sera possible par la voie rapide sud, en passant sous le pont du carrefour de Borj Louzir à Ezzahra, ou par la route nationale n°1, depuis le carrefour de Choucha Radès et celui de la Nouvelle Médina. Un troisième itinéraire est également prévu depuis le carrefour Nobo et le Village méditerranéen, en tournant à gauche vers le parking sud.

Le ministère a appelé les supporters à stationner leurs véhicules exclusivement dans les parkings aménagés à cet effet, afin d'en garantir la sécurité et de préserver la fluidité du trafic à la sortie du stade.

L'accès aux parkings d'honneur sera, pour sa part, réservé aux détenteurs de billets pour les loges et aux journalistes. Il s'effectuera uniquement par l'entrée principale.

Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur a appelé les usagers de la route à respecter le Code de la route et à éviter le transport clandestin de passagers, la surcharge des véhicules, la conduite dangereuse et tout comportement susceptible de mettre en péril la sécurité routière.

Il a également recommandé d'éviter, à la sortie des supporters, l'axe routier reliant Radès à Ezzahra via le carrefour Farhat Hached (Nobo).

Les automobilistes se dirigeant vers la Nouvelle Médina et les Yassminet sont invités à emprunter l'échangeur de Saint-Jacques plutôt que celui de Choucha Radès. Les personnes se rendant dans la banlieue sud sont, quant à elles, appelées à privilégier la voie rapide sud en passant par le pont de l'Oued Meliane.