La grève des Cabistes aura-t-elle des conséquences sur leur rendement ?

Jamais, de mémoire, les joueurs n'ont boudé les entraînements pendant cinq jours d'affilée! Une première dans les annales du CAB. C'est dans ce contexte, pour le moins mouvementé, que les camarades de Dridi affronteront tout à l'heure le ST au Stade Hedi Enneifer du Bardo. Bien que court, ce déplacement s'annonce périlleux devant une équipe stadiste revenue au premier plan ces derniers temps. Certes, le CAB ne part pas avec les faveurs du pronostic quand on sait le handicap «accumulé» sur le plan physique, mais sur un match, tout reste possible!

En effet, Mohamed Azaiez aurait préféré continuer son travail sans être contrarié par la grève aux entraînements. Seulement en bons professionnels, tous les membres du staff technique ont mis la main dans la main pour rattraper le temps perdu. Et dès lundi, tout le monde a repris le chemin du stade, redoublant d'effort pour pouvoir supporter la pression qui pèse sur leurs épaules, staff comme joueurs. Il va de soi que, outre le volet physique, les responsables cabistes ont axé leur travail sur une préparation psychologique poussée afin de booster l'équipe.

Les plus aguerris...

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La formation cabiste ne devrait pas subir de changements notables par rapport à celle qui a affronté le CA à Radès il y a deux semaines. L'entraîneur Mohamed Azaiez alignera certainement une équipe équilibrée dans ses lignes en optant pour un 5-3-2 flexible.. Toutefois, cette option dépendra de la forme physique de chacun des éléments- clés du CAB. C'est ainsi qu'on verra Guessmi et Doukali( ou Rhimi) occuper respectivement les flancs droit et gauche de la défense tandis que l'axe central sera constitué, très probablement, de Amamou, Allala et le solide Gueblia dans une position plus avancée.

À l'entrejeu, Traoré, Dridi et Ferchichi sont les plus indiqués à être titularisés à cette occasion. Devant, le staff technique aura beaucoup de choix, mais il est fort probable qu'il fera confiance à Chihi et Faty pour déstabiliser la défense adverse. Les changements s'effectueront, bien évidemment, suivant la tournure que prendra la rencontre. On peut compter sur Midani, Ayende et Mejri pour relever leurs camarades en cas de besoin...

Formation probable

Maktouf- Guessmi-Doukali ( Rhimi ou Bougatfa)- Amamou- Allala- Guebblia- Traoré- Dridi- Ferchichi- Chihi- Faty.