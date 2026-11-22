Dans son fief du Bardo, la justesse dans le dernier geste et la continuité dans les automatismes seront les facteurs clés pour en découdre avec les Cabistes.

Le Stade Tunisien reçoit donc le Club Athlétique Bizertin au Bardo. Pour les Bardolais, situés sur la 3e marche du podium, l'enjeu est clair. Monter davantage en gamme et en grade à l'issue de cette empoignade face aux Cabistes. Le Stade aborde ainsi ce rendez-vous à domicile avec l'ambition de valider et pourquoi pas fondre sur le dauphin de la L1.

Volet dynamique et enjeux de la rencontre, après avoir traversé quelques turbulences en début de parcours, le Stade Tunisien a su réagir lors de ses dernières sorties en championnat, s'imposant notamment face au Club Africain (2-1) et contre l'Espérance de Zarzis (1-0), après un revers à Ben Guerdane (1-0). Maintenant, jouer devant ses fans représente forcément un atout majeur pour maintenir la pression dans le haut du tableau. Il faut comprendre par là que, pour le Stade Tunisien, transformer le stade Hédi Enneifer en forteresse reste la clé pour s'installer durablement dans le trio de tête avant la suite du calendrier.

Gestion des temps faibles

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Stade Tunisien du coach portugais Tozé Marreco se présente donc avec un projet ambitieux, mais aussi des équilibres à surveiller. Le technicien bardolais pourra ainsi compter sur un groupe composé de joueurs expérimentés et des profils mobiles. Bref, l'effectif combine métier et fougue aussi, avec des éléments plus jeunes ou explosifs sur les côtés et en attaque, capables d'apporter du rythme et de la verticalité. Face au CAB, cet après-midi, le coach tentera de proposer une organisation tactique structurée, un 4-3-3 modulable avec une approche appuyée sur les transitions et la discipline collective.

En clair, l'équipe a alterné de belles performances avec des coups d'arrêt frustrants (comme le revers à Ben Guerdane), ce qui l'empêche parfois d'installer une dynamique totalement linéaire. Bref, la gestion des temps faibles et la concentration doivent être de mise dès aujourd'hui face à une équipe bizertine capable de marquer et d'exploiter les espaces. Les joueurs stadistes le savent pertinemment : la moindre baisse d'intensité défensive ou erreur de relance peut se payer cash. Et il s'agira donc de trouver l"équilibre entre ambition offensive et solidité.

Volet onze pressenti, l'on retrouverait Noureddine Farhati dans les bois, la paire Rayed Derbali-Skander Sghaier dans l'axe, Aziz Saihi et Wael Ouerghemi sur les flancs, un milieu formé de Yussuf Oumarou, Youssef Toure et Mame Thioume, un trident qui tentera de mettre Youssef Saâfi sur le couloir droit, Baraket Hmidi sur l'aile gauche et la pointe Amadou Ndiaye dans de bonnes conditions de conclure. Enfin, chapitre alternatives, aux côtés du joker de luxe, Fakhreddine Ben Youssef, les Riahi, Camara, Refai, Diop et autre Abdi peuvent être sollicités, leur entrée étant tributaire du cours de la rencontre.