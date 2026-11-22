Tous les regards seront braqués demain, dimanche, sur le stade Hammadi Agrebi de Radès pour le choc de la 8e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, entre le Club Africain et l'Espérance de Tunis. Un derby de la capitale à la saveur toujours particulière et aux enjeux dépassant les trois points dans la course au titre.

Si l'EST domine l'historique du derby (58 victoires contre 34 pour le CA et 52 nuls en 144 confrontations), les duels entre voisins échappent à tout pronostic.

Le CA, tenant du titre, évoluera devant 25 mille spectateurs porté par l'euphorie de son sacre acquis lors du commet du 10 mai 2026. Cinquième avec 13 points (4 victoires, 2 défaites et un nul), le club de Beb Jedid tentera de réaliser un résultat positif pour relancer et aborder avec confiance son déplacement au Caire face au Zamalek, le 28 novembre courant, en Ligue des champions.

Maher Kanzari devrait aligner une défense classique (Zaâlouni, Meherzi, Simpara, Bouabid) et miser sur la vitesse de transition et l'efficacité offensive, avec Chérifi, Saidou Khan (si confirmé) et Zemzemi en relais. Devant, le trio Kadida-Khadhraoui-Kinzumbi est pressenti. Le soutien du public, atout de la formation hôte, devra aider les joueurs à se surpasser et gommer leurs lacunes notamment défensives et de relance.

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Pour sa part, l'Espérance, deuxième avec 16 points à une longueur de l'US Ben Guerdane, veut tourner la page de sa défaite dans le derby de la saison passée. Les Sang et Or misent sur Belaili, Ribeiro et le marocain Farraj pour imposer leur jeu et menacer d'entrée la cage de Chamekh. L'absence de Mohamed Hadj Mahmoud sera compensée au milieu par Castillo, Konaté ou Haj Ali et Rafiaa. La défense devrait rester inchangée (Ben Said, Laifi, Drager, Chikhaoui, Jelassi). En attaque, la participation de Mastouri reste incertaine ; Jabri ou Danho pourraient le suppléer, dans le respect du quota d'étrangers (4). L'EST devra se méfier des contres adverses, arme maîtresse du CA, et éviter les erreurs individuelles.

Le derby, rappelle-t-on, sera arbitré par l'Allemand Felix Zwayer, assisté de Robert Kempter et Nicolai Kimmeyer, avec Bastian Dankert à la VAR.

Par ailleurs, dans le Sud-Est, le derby entre l'ES Zarzis et l'US Ben Guerdane s'annonce également très disputé. Le leader benguerdanais (17 points), tombeur de favoris, se déplacera à Zarzis avec l'ambition de poursuivre sa série et de conserver la tête du classement, voire d'accentuer son avance selon le résultat du derby de la capitale, en s'appuyant essentiellement sur plusieurs éléments que l'entraîneur Sofien Hidoussi a su bien exploiter, notamment Chérif Camara, Ghislain Ramadan, le milieu défensif nigérian Daniel Oboh et l'Algérien Bakhouche.

La formation de la capitale des oliviers, 13e avec 6 points, paraît dans une situation plus compliquée. Les résultats du club ont connu de nombreuses turbulences, notamment, après son retrait de la coupe de la Confédération africain et les changements intervenus au niveau du staff technique. Les locaux n'auront donc d'autre choix que de décrocher la victoire pour relancer leur course en championnat sous la houlette de l'entraîneur Mohamed Ali Maalej.