La Tunisie et l'Algérie envisagent de créer un établissement commun de formation professionnelle dans une zone frontalière afin de renforcer leur coopération et de multiplier les opportunités de formation au profit des jeunes des deux pays.

Le projet a été au centre d'une rencontre de travail entre le ministre tunisien de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, et la ministre algérienne de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Nassima Arhab, en marge de la participation du ministre tunisien aux Olympiades africaines des métiers 2026.

Selon un communiqué du ministère tunisien publié samedi, les deux responsables ont notamment examiné l'état d'avancement de l'étude relative à la création de cet établissement commun, ainsi que les mécanismes permettant de développer les échanges de places de formation au profit des jeunes Tunisiens et Algériens.

Les discussions ont également porté sur le suivi de la mise en oeuvre de l'accord de jumelage conclu entre le Centre national tunisien de formation des formateurs et d'ingénierie de formation et le Centre national algérien de formation et d'enseignement professionnels à distance.

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À cette occasion, Riadh Chaoued a félicité la partie algérienne pour la réussite de la deuxième édition des Olympiades africaines des métiers. Il a également salué l'adoption de la Déclaration d'Oran sur l'avenir des compétences en Afrique, estimant qu'elle constitue une étape stratégique vers la mise en place d'un système continental intégré de développement des compétences.

Cette déclaration traduit, selon lui, une volonté commune de renforcer la coopération africaine dans les domaines de l'échange d'expertises, de la reconnaissance des qualifications, de la mobilité des compétences et du développement des partenariats institutionnels.

De son côté, la ministre algérienne a salué le niveau de coopération entre la Tunisie et l'Algérie dans le domaine de la formation professionnelle. Elle a souligné que les Olympiades africaines dépassent le cadre d'une simple compétition de métiers et de compétences, en incarnant une vision commune d'une Afrique qui mise sur les capacités de sa jeunesse et sur le développement de partenariats prometteurs.

Organisées à Oran, en Algérie, du 16 au 19 novembre 2026, les Olympiades africaines des métiers ont réuni plusieurs pays du continent. Cette manifestation vise à mettre en valeur les compétences des jeunes dans différentes spécialités professionnelles et artisanales, à favoriser les échanges d'expertise et à améliorer la qualité de la formation professionnelle, afin de renforcer l'employabilité des jeunes en Afrique.