«Pour que la solidité financière du continent se transforme en puissance économique, les institutions financières africaines doivent répondre au rythme des entreprises qu'elles servent», a déclaré le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Sidi OuldTah, à l'ouverture de l'Africa Financial Summit (Afis 2026), tenu récemment à Luanda.

Le président de la BAD a présenté la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement (Nafad) comme un cadre visant à renforcer la collaboration entre les institutions du système financier africain. La Nafad est un cadre de coordination qui vise à repenser la manière dont les capitaux sont mobilisés et les risques répartis au sein de l'écosystème financier africain.

Faute de coordination entre les institutions, a-t-il rappelé, aucune d'entre elles n'enregistre d'échec, alors que des emplois ne sont pas créés, que des agriculteurs perdent un débouché et que les pays importent ce qu'ils auraient pu produire localement. Il a appelé les institutions financières à réduire ce décalage, en simplifiant leurs procédures, en coordonnant leurs interventions et en adaptant leurs instruments aux réalités des entreprises, en particulier des PME.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les institutions nationales, régionales et continentales ont chacune leurs propres atouts, a expliqué le président du Groupe de la Banque. La Nafad leur offre un cadre commun leur permettant de se renforcer mutuellement, dans le respect de leurs mandats respectifs. Il a également mis en garde contre la tentation de considérer les actifs du système financier africain « comme des liquidités disponibles qui ne demanderaient qu'à être dépensées ». Ces actifs, a-t-il rappelé, «ont des propriétaires, des obligations et des horizons temporels différents».