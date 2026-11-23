Dix ans après l'adoption du Code de l'investissement, la Tunisie s'engage dans une nouvelle révision de son cadre juridique. Mais derrière les textes, une attente demeure, celle de permettre aux entrepreneurs de concrétiser leurs projets sans se perdre dans les lenteurs administratives, les procédures complexes et les incertitudes. Car attirer les investisseurs ne suffit pas, encore faut-il leur donner envie de rester et de grandir.

Investir en Tunisie ne devrait pas relever d'un parcours d'obstacles. Pour un entrepreneur, lancer un projet signifie déjà prendre des risques, mobiliser des ressources financières, trouver des partenaires et croire en un marché. Il ne devrait pas, en plus, perdre des semaines, parfois des mois, à comprendre des procédures, à attendre des autorisations ou à multiplier les démarches auprès de différentes administrations.

Pourtant, cette réalité continue de peser sur les décisions d'investissement et sur la capacité des entreprises à se développer. C'est dans ce contexte que la révision du Code de l'investissement prend tout son sens. Dix ans après l'adoption de la loi de 2016, le cadre actuel mérite d'être réexaminé à la lumière des difficultés rencontrées sur le terrain et des nouvelles exigences de l'économie.

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Les marchés évoluent, les investisseurs comparent davantage les destinations et les pays se livrent une concurrence de plus en plus vive pour attirer les capitaux, les compétences et les activités à forte valeur ajoutée. La Tunisie ne peut rester à l'écart de cette évolution. Mais attention à ne pas réduire ce chantier à une simple opération de toilettage juridique. Modifier des articles, supprimer quelques autorisations ou alléger certains documents ne suffira pas si, dans la pratique, les mêmes lenteurs et les mêmes incertitudes continuent de décourager les porteurs de projets.

Le véritable enjeu est de rendre le parcours de l'investisseur plus lisible, depuis la première démarche jusqu'au démarrage effectif de l'activité. La révision du régime des autorisations et des cahiers des charges constitue, à cet égard, un point important. Il faut pouvoir distinguer clairement les activités qui nécessitent un encadrement particulier de celles pour lesquelles des formalités plus simples devraient suffire. La liberté d'investir ne peut toutefois être synonyme d'absence de règles.

Elle doit s'accompagner de conditions transparentes, proportionnées et connues à l'avance. Ce que recherchent les opérateurs, ce n'est pas seulement moins de contraintes, mais surtout moins d'incertitude. Un investisseur doit savoir à quoi s'attendre, combien de temps prendra une procédure et quelles sont les obligations auxquelles il devra se conformer.

La question des incitations mérite également d'être abordée avec pragmatisme. Les avantages fiscaux et financiers peuvent peser dans une décision, mais ils ne compensent pas durablement un environnement administratif compliqué, des infrastructures insuffisantes ou des difficultés d'accès au financement. L'attractivité d'un pays se construit aussi dans la qualité de ses services publics, la disponibilité des compétences, la stabilité des règles et la capacité des institutions à accompagner les entreprises. Il serait donc utile que la réforme permette de mieux orienter les incitations vers les investissements qui répondent aux priorités économiques du pays.

La création d'emplois durables, le développement des exportations, l'intégration industrielle, l'innovation, la transition énergétique et la valorisation des ressources locales doivent compter dans l'appréciation des projets. Il ne s'agit pas de multiplier les avantages, mais de mieux mesurer leur utilité pour l'économie nationale. Un projet ne devrait pas être considéré comme une réussite uniquement parce qu'il a été déclaré ou qu'un financement a été mobilisé. Ce qui importe, au bout du compte, c'est ce qu'il produit réellement.

La dimension régionale ne doit pas non plus rester un objectif affiché dans les textes. Les opportunités existent dans plusieurs régions, mais elles restent parfois mal identifiées ou insuffisamment accompagnées. La cartographie numérique des potentialités régionales annoncée par les autorités pourrait aider les investisseurs à mieux connaître les ressources disponibles, les activités à développer et les possibilités d'implantation. Encore faut-il que cet outil repose sur des informations précises et actualisées et qu'il soit relié aux réalités du terrain : disponibilité du foncier, infrastructures, accès à l'eau et à l'énergie, main-d'œuvre qualifiée et proximité des marchés.

La digitalisation du parcours de l'investisseur peut, elle aussi, apporter des améliorations concrètes. Mais une plateforme, aussi performante soit-elle, ne résoudra pas à elle seule les problèmes de coordination entre les administrations. La simplification doit être ressentie dans les délais de traitement, la circulation des dossiers et la qualité des réponses apportées aux entreprises.

Il faudra enfin veiller à ne pas oublier les investisseurs déjà installés en Tunisie. Ceux qui ont fait le choix de produire, d'embaucher et de développer leurs activités ont besoin, eux aussi, de visibilité et de conditions favorables à leur expansion. L'attractivité ne se mesure pas uniquement à la capacité d'attirer de nouveaux projets, mais également à celle de retenir les entreprises existantes et de les encourager à réinvestir.

La révision du Code de l'investissement ouvre donc un chantier important. Sa réussite dépendra moins des ambitions affichées que de la manière dont elles seront traduites dans les faits. Les entrepreneurs n'attendent pas nécessairement un dispositif plus compliqué ou une nouvelle succession de promesses. Ils veulent pouvoir travailler, investir et se développer dans un cadre compréhensible et stable. C'est à cette aune que la réforme devra être jugée : non pas au nombre de dispositions modifiées, mais à sa capacité à faire tomber les obstacles qui empêchent encore les projets de se concrétiser.