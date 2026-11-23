Près de 20 % des nouveaux couples en Tunisie rencontrent des difficultés à concevoir un enfant, soit un couple sur cinq. C'est ce qu'a indiqué, samedi, le Dr Ahmed Skhiri, président de l'Association tunisienne de fertilité humaine et spécialiste en gynécologie-obstétrique et en assistance médicale à la procréation.

En marge du premier congrès scientifique consacré aux obstacles à la fertilité chez les couples, organisé à Tunis par l'association, le spécialiste a souligné la nécessité de renforcer la sensibilisation aux problèmes de fertilité et aux facteurs susceptibles de compromettre les chances de grossesse. Il a également insisté sur l'importance du diagnostic précoce et de l'orientation des couples concernés vers les médecins spécialistes.

Une fécondité sous le seuil de renouvellement des générations

Abordant la situation démographique en Tunisie, le président de l'association a fait état d'une baisse de l'indice de fécondité, qui s'établit selon lui à environ 1,7 enfant par femme, contre 2,1 enfants nécessaires pour assurer le renouvellement des générations. L'Institut national de la statistique (INS) l'estime pour sa part à 1,54 enfant par femme en 2024.

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Selon lui, cette évolution traduit plusieurs mutations sociales et économiques, notamment le recul de l'âge au mariage, les changements des modes de vie, les contraintes économiques et la diminution du désir d'avoir des enfants.

Il a rappelé que les politiques de planification familiale adoptées par la Tunisie depuis plusieurs décennies répondaient à un contexte démographique marqué par un nombre élevé d'enfants par famille. Toutefois, les évolutions actuelles imposent, selon lui, d'accorder davantage d'attention aux questions liées à la procréation et à la santé reproductive.

Un diagnostic précoce pour mieux prendre en charge les problèmes de fertilité

Fondée il y a dix ans, l'Association tunisienne de fertilité humaine œuvre à la diffusion des connaissances scientifiques et au renforcement de la sensibilisation auprès des professionnels de santé. Ses actions ciblent notamment les médecins généralistes, les médecins de première ligne, les pharmaciens et les sages-femmes, afin de leur permettre de mieux identifier les cas de difficultés à concevoir et de fournir les premières orientations nécessaires.

L'association entend également jouer un rôle d'intermédiaire entre les professionnels de santé et les citoyens, en facilitant l'accès à une information scientifique fiable et en encourageant une prise en charge spécialisée au moment opportun.

Infertilité masculine et féminine : les dernières avancées médicales au programme

Le congrès réunit des médecins et des spécialistes tunisiens et étrangers, notamment des praticiens français de l'hôpital Cochin à Paris. Les travaux portent sur les différentes problématiques de fertilité masculine et féminine, ainsi que sur les dernières avancées scientifiques et médicales en matière d'assistance médicale à la procréation.

Les échanges réunissent plusieurs spécialités complémentaires, notamment la gynécologie-obstétrique, l'urologie, la biologie médicale et les techniques d'assistance médicale à la procréation, en particulier la fécondation in vitro (FIV).

Adénomyose et azoospermie au cœur des discussions

Deux thèmes principaux sont au cœur des discussions :

l'adénomyose, une affection caractérisée par la présence de tissu semblable à la muqueuse utérine dans la paroi musculaire de l'utérus ;

l'azoospermie, qui correspond à l'absence de spermatozoïdes dans le sperme.

Les participants examinent les méthodes de diagnostic et les solutions médicales disponibles pour ces deux pathologies.

Ahmed Skhiri a tenu à souligner que le diagnostic de ces troubles ne signifie pas nécessairement une impossibilité d'avoir des enfants. Des traitements et des interventions médicales peuvent en effet permettre à certains couples de surmonter leurs difficultés de fertilité, grâce à une prise en charge multidisciplinaire.

Le responsable de l'association espère que cette rencontre contribuera à renforcer les échanges d'expertise entre spécialistes et à améliorer la prise en charge des couples concernés. L'association envisage également d'organiser, à l'avenir, des rencontres scientifiques ouvertes au grand public afin de mieux informer sur les problèmes de fertilité, leurs causes et les solutions médicales existantes.