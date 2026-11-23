Dakar — La Tanzanie a fait match nul (2-2) face au Costa Rica, samedi, à Doha, lors de la Coupe du monde de football des moins de 17 ans, tandis que le Cameroun et l'Algérie se sont inclinés respectivement devant le Venezuela (1-2) et le Chili (2-4).

Menée de deux buts, la sélection tanzanienne est parvenue à revenir au score grâce à un doublé de Faraji Kayanda, auteur des deux réalisations aux 51e et 73e minutes.

Le Cameroun a, en revanche, concédé une défaite face au Venezuela (1-2), alors que l'Algérie s'est inclinée devant le Chili (2-4), après avoir pourtant mené par deux buts à zéro.

Dans les autres rencontres disputées samedi, le Brésil a dominé l'Irlande (2-1), le Mexique s'est imposé devant la Roumanie (1-0), tandis que la Serbie a battu le Honduras (2-0).

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La Colombie a également pris le meilleur sur le Japon (2-1), alors que la République dominicaine et le Monténégro se sont neutralisés (1-1).

Lors de la première journée, disputée jeudi, le Mozambique a réussi une belle entrée en compétition en dominant largement le Danemark (4-0). L'Égypte s'est, en revanche, inclinée devant la Grèce (1-2) et l'Ouganda a été battu par la Corée du Sud (0-3).

Vendredi, le Sénégal a fait match nul (1-1) contre la Croatie, alors qu'il était réduit à dix depuis la 42e mn de la première période.

Le Maroc a, par contre, largement dominé les Fidji (6-0). Le Mali a pris le meilleur sur la Nouvelle-Zélande (3-0). La Côte d'Ivoire s'est également imposée devant l'Ouzbékistan (2-1).

La compétition se poursuit dimanche avec les rencontres de la deuxième journée, avec les affiches entre l'Ouganda et l'Équateur, le Qatar et l'Égypte, ainsi que l'Argentine et le Mozambique.

Résultats des matchs du samedi :

- Japon - Colombie : 1-2

- Serbie - Honduras : 2-0

- Tanzanie - Costa Rica : 2-2

- Cameroun - Venezuela : 1-2

- République dominicaine - Monténégro : 1-1

- Brésil - Irlande : 2-1

- Chili - Algérie : 4-2

- Mexique - Roumanie : 1-0

Programme des matchs du dimanche :

- 12h30 : Danemark - Australie

- 12h30 : Grèce - Panama

- 13h00 : Équateur - Ouganda

- 13h30 : France - Arabie saoudite

- 14h30 : Corée du Sud - Nouvelle-Calédonie

- 15h00 : Qatar - Égypte

- 15h30 : Argentine - Mozambique

- 15h30 : Uruguay - Haïti