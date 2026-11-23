La deuxième édition du Dakhla Global Summit a pris fin samedi avec l'adoption d'une déclaration faisant de la santé un investissement plutôt qu'une dépense et actant, entre autres engagements, le lancement du Health Investment Index (HII), un cadre de mesure de la performance des systèmes de santé africains dont la première édition est attendue en 2027, a constaté l'envoyé spécial de l'APS.

Dans ce texte lu par le professeur Jaâfar Heikel, directeur général du pôle Stratégie, développement, relations internationales et évaluation de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, les signataires ont affirmé que "la santé est un investissement, pas une dépense, qui rend à un peuple des années de travail, d'apprentissage et de création, bien au-delà des vies sauvées".

Plaidoyer pour des budgets nationaux de santé plus importants

Ils ont ainsi pris dix engagements portant notamment sur le financement, assurant qu'ils plaideront pour des budgets nationaux de santé plus importants et pour une dépense publique que l'on peut suivre jusqu'au bout"', soulignant dans le même temps l'importance des partenariats public-privé et du financement mixte.

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La formation des personnels de santé constitue un autre point fort de la déclaration, qui reprend l'estimation d'Africa CDC faisant état d'un besoin pour le continent de 6,1 millions de professionnels supplémentaires d'ici 2030.

Vers la mise en place d'une intelligence artificielle en santé placée sous une gouvernance africaine

Les signataires ont également insisté sur l'importance de la formation initiale et spécialisée, la mobilité et des conditions de travail et de rémunération "dignes"', appelant les États à un "effort budgétaire".

"Nous voulons une intelligence artificielle en santé placée sous une gouvernance africaine, avec des données rigoureusement protégées", ont-ils également proclamé.

Les signataires ont dans le même temps insisté sur la souveraineté sanitaire du continent, qui "ne sera plus seulement proclamée", mais "démontrée".

Se projetant sur les prochaines éditions du Dakhla Global Summit, lls ont annoncé la publication l'année prochaine d'un premier rapport de suivi, distinct du du Health Investment Index.

"Les prochaines éditions porteront, en 2027, sur l'accès équitable aux soins, aux médicaments et aux vaccins, ainsi que sur les données de santé et l'intelligence artificielle", selon les signatures.

Celle de 2028 traitera de l'évaluation des politiques et des partenariats public-privé, tandis que l'édition de 2029 portera sur la préparation aux risques sanitaires et la résilience des systèmes.

"En 2030, les participants feront le bilan du chemin parcouru vers la souveraineté sanitaire du continent", ont-ils indiqué.

Réunis les 20 et 21 novembre à Dakhla, localité du sud du Maroc, à l'initiative de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé et de l'African Academy of Health Sciences (AAHS), la deuxième édition du Dakhla Global Summit, a enregistré la participation de près de 600 responsables politiques, diplomates, dirigeants d'institutions académiques et hospitalières, chercheurs, professionnels de santé et étudiants.

Provenant d'une trentaine de pays d'Afrique et d'ailleurs, ils ont planché au cours de panels, de tables-rondes sur le thème principal : "Santé, protection sociale et développement humain".