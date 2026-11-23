Dakar — L'exposition intitulée "Palimpseste de villes africaines", qui se tient du 20 novembre au 27 février 2027, dans le cadre du OFF de la 16ème Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'Art) 2026, est conçue autour de la transformation des villes africaines contemporaines, a constaté l'APS.

L'exposition vise à obtenir un espace perpétuel de réécriture où se superposent mémoires, usages, architectures, circulations et imaginaires, selon ses auteurs.

Conçue en partenariat avec le réseau international d'artistes (KADIST), African Artists' Foundation (AAF) et l'Institut français du Sénégal, cette exposition dialogue avec le thème, "(Anti)fragilité" de la 16ème Dak'Art (19 novembre au 19 décembre). La République Démocratique du Congo (RDC) est le pays invité d'honneur de cette édition.

Selon ses initiatrices, l'exposition s'intéresse aux formes de résilience, d'adaptation et de solidarité qui émergent au coeur des territoires urbains.

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Déployée entre la Galerie Le Manège au centre ville de Dakar, le Centre Yennenga à Grand Dakar et plusieurs propositions hors les murs à travers Dakar, l'exposition invite les publics à parcourir la ville autant qu'à la découvrir à travers les oeuvres.

Les photographies, les peintures, les films, les installations, les archives et les recherches artistiques composent un parcours mettant en lumière les multiples récits inscrits dans les paysages urbains du continent africain.

À travers des regards venus de différentes régions d'Afrique et de sa diaspora, "Palimpseste de villes africaines" propose une réflexion sur la manière dont les habitants façonnent, habitent et réinventent leurs environnements.

L'exposition fait également de la ville un espace de mémoire, de négociation et de projection, ouvert aux futurs possibles.

Plusieurs oeuvres d'artistes africains, notamment sénégalais, ivoirien, éthiopien, soudanais, congolais de la RDC, béninois, marocain, tunisien, nigérian, sud africain, camerounais, entre autres, composent les trois sites dédiés à cette exposition.

L'unicité dans la diversité

À la galerie Le Manège, se trouvent des oeuvres rappelant la rue, la circulation, les usagers, dans lesquelles les artistes racontent le rythme, la perpétuelle négociation, ou encore des stratégies d'adaptation existant dans plusieurs pays africains.

Ces oeuvres illustrent également des mouvements du sacré, lesquels évoquent les reconstructions cosmogoniques entre mondes musulmans et chrétiens.

"L'exposition est divisée en quatre espaces, qui racontent à chaque fois une partie de la ville", a déclaré, samedi, l'une des commissaires de ladite exposition, Ken Aïcha Sy, à l'occasion d'un press tour.

Elle souligne que c'est une façon pour l'équipe, de présenter cette unité africaine dans la diversité à travers les oeuvres de 21 artistes exposants dans ces différents sites.

" (...) il y a beaucoup de choses qui nous différencient, mais il y a également celles qui nous rassemblent, et cette exposition est aussi un rappel de cette unicité dans la diversité", dit-elle.

Parmi ces oeuvres, l'on peut également admirer celles de l'artiste plasticien éthiopien, Ashenafe Mestika, qui présente un tableau mettant en exergue, "la pratique spirituelle éthiopienne similaire à celle du Sénégal".

Une réflexion autour des oeuvres architecturales africaines

Le sénégalo-américain, Modou Dieng Yacine, présente quant à lui, des oeuvres axées sur la réflexion des formes architecturales africaines.

Il utilise le parallèle, l'asymétrie et autres formats pouvant rappeler le rythme et les formes architecturales africaines.

Pour sa part, l'architecte et commissaire de l'exposition, la béninoise Olufèmi Hinson Yovo, laisse le béton, le bois et autres matériaux utilisés pour l'installation le choix de construction ou encore les contraintes qui donnent la forme à la ville.

" (...) on est très fiers d'être au centre Yennenga, car c'est un centre communautaire, ayant un très grand dynamisme de la production audiovisuelle, permettant les échanges avec d'autres types de publics", soutient-elle.

Logé à la librairie 4 vents, Massow Ka, dit "El Junio", un artiste sénégalais, résident dans la région de Saint-Louis, soulève de son côté, la question liée au patrimoine ferroviaire du Sénégal et de la sous-région.

"Quelle relation avons-nous avec ce patrimoine abandonné?", s'est il interrogé, en évoquant la destruction, la dématérialisation, la relance de ces chemins de fer et sort des cheminots.