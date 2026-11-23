Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, participe ce dimanche à Oyo, au Congo Brazzaville, à un sommet quadripartite consacré aux enjeux régionaux. La rencontre, organisée à l'initiative du chef de l'Etat congolais Denis Sassou Nguesso, réunit les dirigeants du Togo, du Congo, du Kenya et de la République démocratique du Congo (RDC).

Les discussions portent sur les défis économiques, sécuritaires, humanitaires et diplomatiques du continent, en particulier dans la région des Grands Lacs.

La présence de Faure Gnassingbé n'a rien d'anodin. Désigné médiateur par l'Union africaine dans la crise de l'est de la RDC, il participe aux efforts diplomatiques pour ramener la stabilité dans cette région en proie aux violences.

Le Togo réaffirme son attachement au dialogue, à la solidarité africaine et à la diplomatie préventive, conformément à la vision de l'Union africaine.