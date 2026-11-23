À l'issue du sommet quadripartite consacré à l'examen des préoccupations ayant affecté les relations entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Kenya, sous la houlette du président Denis Sassou N'Guesso, les présidents William Ruto et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont réaffirmé leur l'attachement aux idéaux du panafricanisme ainsi qu'à la promotion de solutions africaines aux défis auxquels le continent est confronté, indique le communiqué rendu public à l'issue de la rencontre.

C'est à l'initiative du président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, que les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC, William Ruto du Kenya et Faure Gnassingbé, président du Conseil de la République togolaise et médiateur désigné par l'Union africaine pour la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC se sont réunis à Oyo dans le département de la Cuvette.

La rencontre s'est inscrite dans la dynamique de concertation entre dirigeants africains en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales. Elle traduit également l'attachement des participants aux idéaux du panafricanisme, aux valeurs de solidarité et de fraternité entre les peuples africains, ainsi qu'à la promotion de solutions africaines aux défis auxquels le continent est confronté.

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Les deux chefs d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et William Ruto ont réaffirmé leur volonté de privilégier les voies diplomatiques, les mécanismes régionaux et continentaux existant pour l'examen des préoccupations communes et pour le règlement pacifique de tout différend éventuel dans le respect de la souveraineté des États et des engagements déjà souscrits.

Aussi, ils ont résolu de prioriser la concertation permanente et les voies diplomatiques dans un esprit de compréhension mutuelle et de préservation de la paix et de la stabilité régionales en prenant l'engagement de consolider la coopération au sein des mécanismes régionaux en charge des questions de paix, de sécurité et d'intégration, notamment la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et la Communauté d'Afrique de l'Est, dont la RDC et le Kenya sont membres, en vue de contribuer conjointement à la consolidation de la paix et de la stabilité dans la région.

« Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur ferme détermination à donner une traduction concrète aux engagements souscrits dans le cadre du présent Sommet et à inscrire leurs relations dans une dynamique renouvelée de confiance, de dialogue, de coopération et de solidarité africaine notamment en termes de renforcement de la coopération économique », souligne le communiqué.